Schon wieder brechen Unbekannte beim SV Zweckel ein

Gladbeck. Schon wieder sind Unbekannte ins das Vereinsheim des Gladbecker Sportvereins SV Zweckel eingedrungen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Schon wieder haben Unbekannte das Vereinsheim des SV Zweckel ins Visier genommen. Wie die Polizei mitteilt, sind Eindringlinge in der Nacht auf Mittwoch (20. September) in das Gebäude an der Dorstener Straße eingestiegen. Bereits Ende August wurde der Sportverein in Gladbeck Opfer von Einbrechern.

„Die unbekannten Täter kletterten offenbar über eine Steinmauer, um auf das Gelände zu kommen. Anschließend hebelten sie die Gittertür sowie die Zugangstür zum Vereinsheim auf und durchsuchten Schränke“, berichtet die Polizei über den aktuellen Fall.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

Außerdem knackten die Unbekannten zwei Dartautomaten auf, in die Münzen zum Spielen geworfen werden. Nach ersten Erkenntnissen befand sich zur Tatzeit kein Geld darin. „Die Täter erbeuteten allerdings zwei versteckte Geldkassetten aus dem Vereinsheim“, heißt es im Polizeibericht.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise erbitten die Ermittler unter der Telefonnummer 0800/2 36 11 11.

Lesen Sie auch:

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck