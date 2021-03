Zuschauer und Mitglieder des Hauptausschusses in Gladbeck können sich vor der Sitzung in der Stadthalle, hier eine Sitzung des Planungsausschusses Anfang März, beim DRK schnelltesten lassen.

Corona Schnelltest vor Hauptausschuss-Sitzungen in Gladbeck möglich

Gladbeck. Zuschauer und Mitglieder des Hauptausschusses in Gladbeck können sich vor der Sitzung testen lassen. Der Ausschuss tagt Montag und Donnerstag.

Zuschauer des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses, der am Montag und am Donnerstag als Vertretung für den Rat tagt, können sich vor dem Besuch der Sitzung in einem der Testzentren des DRKschnelltesten lassen. Darauf weist die Stadtverwaltung Gladbeck hin.

Nähere Informationen dazu gibt es bei Ramona Ötting aus dem Büro der Bürgermeisterin unter 02043 / 99-2748. Auch die Vertreterinnen und Vertreter von Politik und Verwaltung können sich vor den beiden Sitzungen schnelltesten lassen. Alle Tests, auch die für Zuschauerinnen und Zuschauer, geschehen natürlich auf freiwilliger Basis, so die Stadt Gladbeck.