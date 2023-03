Schneefall: Winterdienst in Gladbeck steht auf Abruf bereit

Schneegestöber in der Gladbecker Innenstadt: Die Fußgängerzone mit der St.-Lamberti-Kirche hüllte sich allmählich in himmlisches Weiß.

Gladbeck. Meteorologen hatten es prophezeit: Der Winter gibt ein Intermezzo. Die Einsatzkräfte des Zentralen Betriebshofs Gladbeck stehen parat.

Der Winter lässt im März noch ‘mal grüßen! Wetterfrösche hatten es seit Tagen immer wieder vorhergesagt, am Mittwochmorgen rieselte denn nun das himmlische Weiß auf Gladbeck hernieder. Doch die Einsatzkräfte des Zentralen Betriebshofs (ZBG) blieben entspannt. Marcel Mühle, Leiter des Sachgebiets Kommunikation, erklärte: „Wir rücken nicht sofort aus, wenn Schnee fällt und womöglich auch liegen bleibt. Unser Hauptaugenmerk ist: Ist es glatt oder nicht? Dann greifen wir ein.“

Ein Vorarbeiter überwache die Straßensituation – so auch am Mittwoch. „Außerdem haben wir Kollegen mit zig Autos, zum Beispiel Müllfahrzeuge, im Umlauf, die uns sofort kritische Stellen melden“, so Mühle. Ein großer Streuer rückte denn auch gegen 11 Uhr aus. Der Kommunikationsleiter: „Er kontrolliert bekannte Gefahrenstellen und räumt und streut im Bedarfsfall.“

Lesen Sie auch

Die Fahrzeug-Flottedes Zentralen Betriebshofs Gladbeck umfasst insgesamt jeweils drei große und kleine Räumer. Hinzu kommen weitere Modelle. So stehen sechs Fegefahrzeuge, unter anderem Pritschenwagen, und Kleintraktoren zur Verfügung, die mit Räumschilden ausgerüstet sind. „Die Räumfahrzeuge sind mit Salz beladen. Zusätzlich wird Sole aufgesprüht, damit das Streugut haftet.“

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

50 ZBG-Kräfte kommen im Winterdienst zum Einsatz. Bei Bedarf packen auch Kollegen aus dem Bereich „Grün“ mit an, damit die Menschen in Gladbeck keine Rutschpartie erleben. Ganz oben auf der Prioritäten-Liste rangieren Brücken, Hauptstraßen und Busrouten. Dort streut der Betriebshof zuerst. Und was sagen Meteorologen? Sie prophezeien auch für morgen und in den kommenden Tagen immer mal wieder Schneeflocken...

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck