Viele Autofahrer in Gladbeck mussten ihre Autos in der Früh am Mittwoch erst einmal vom Schnee befreien.

Winterwetter Schnee in Gladbeck – so kommt der Berufsverkehr klar

Gladbeck. Der Winter ist in Gladbeck angekommen. In der Nacht hat es geschneit. So sieht es nach Auskunft der Polizei aktuell auf den Straßen aus.

Über Nacht hat der Winter Einzug gehalten in Gladbeck. Straßen, Gärten und Parks haben auf einmal ein weißes Kleid an. Noch bleibt der Schnee nicht wirklich lange liegen, aber – der Winter bleibt erst einmal ein paar Tage. Das sagt die Polizei am Mittwochmorgen zur Lage auf den Straße in Gladbeck und kreisweit.

Zum Glück sind es nur „eine Handvoll“ Verkehrsunfälle, die dem Polizeipräsidium Recklinghausen kreisweit bis sechs Uhr in der Früh gemeldet werden. „Und immer hat es sich nur um Blechschäden gehandelt, es ist niemand verletzt worden“, sagt Polizeisprecherin Annette Achenbach auf Anfrage. In Gladbeck hat es am Morgen zwei Mal gekracht: auf der Wielandstraße und an der Straße Zum Mühlenbach/ In der Dorfheide. Bei beiden Unfällen, so Achenbach, gehe man aber davon aus, dass sie nicht witterungsbedingt waren.

Der Schneefall veranlasst die Polizei aber dennoch dazu, alle Verkehrsteilnehmer um Vorsicht und eine dem Wetter angepasste Fahrweise zu bitten. „Und von den Sommerreifen sollte man sich spätestens jetzt auf jeden Fall verabschieden!“, so die Polizeisprecherin. Darüber hinaus sei angeraten, noch ein wenig mehr Abstand zum Vordermann zu halten als üblich und natürlich auch nicht zu schnelle zu fahren. An Ampeln sollte man etwas früher bremsen, um Auffahrunfälle zu vermeiden. Denn, so Annette Achenbach: „Es liegt zwar nicht all zu viel Schnee, aber es kann glatt sein an einigen Stellen.“

