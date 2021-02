Schnee: Busse der Vestischen fahren Montag vorerst nicht

Bis mindestens 12 Uhr bleiben die Busse der Vestischen auch am Montag noch im Depot.

Gladbeck/ Bottrop. Die Busse der Vestischen bleiben auch Montag vorerst im Depot und fahren nicht auf Gladbecks und Bottrops Straßen. Grund sind Schnee und Eis.

Die Busse der Vestischen bleiben auch am Montagvormittag vorerst im Depot. Weil die Lage auf den Straßen noch immer keinen sicheren Linienverkehr zulässt, liegt der Betrieb bis mindestens 12 Uhr still, teilt die Vestische mit. „Eis und Schnee zwingen uns weiterhin zum Stillstand. Die Sicherheit unserer Fahrgäste und unseres Fahrpersonals hat absolute Priorität“, heißt es.

Bereits am Sonntag hatte die Vestische aufgrund des extremen Wintereinbruchs den Betrieb eingestellt, den ganzen Tag über fuhren in Gladbeck und Bottrop keine Busse. Die Vestische wird kurzfristig informieren, ob und wann die Busse am Montag wieder fahren werden.