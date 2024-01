Schlager-Hitparade kommt nach Gladbeck – mit diesen Stars

Schlager-Titan Bernhard Brink wird die Hitparade in der Gladbecker Stadthalle moderieren und natürlich auch einige seiner Songs zum Besten geben.

Gladbeck Schlager-Fans sollten sich den 13. April vormerken. Dann stehen nämlich die Großen der deutschen Schlager-Branche in Gladbeck auf der Bühne.

Dieser Abend dürfte alle Schlager-Fans begeistern: Am 13. April (18 Uhr) macht die große „Schlager Hitparade“ in der Mathias-Jakobs-Stadthalle in Gladbeck Station. Diese Stars werden dann auf der Bühne zum Mikro greifen.

Bernhard Brink, Patrick Lindern, Peggy March, Claudia Jung – sie alle kommen nach Gladbeck

„Blondes Wunder“, „Erst willst du mich, dann willst du nicht“ und „Heute habe ich an dich gedacht“: Seit 50 Jahren ist Bernhard Brink eine feste Größe im deutschen Schlager-Buisness, begeistert die Fans mit seinen Liebsballaden. In Gladbeck wird der Schlager-Titan als Moderator, Entertainer und Sänger auf der Bühne stehen. Ebenfalls in Gladbeck zur großen Hitaparade erwartete werden Peggy March, Patrick Lindner und Claudia Jung.

Patrick Lindner kommt ebenfalls am 14. April nach Gladbeck. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Erfolge pflastern auch den Weg von Patrick Linder – und das nun schon seit 35 Jahren. Dazu zählen nicht nur zwei eigene Fernsehshows bei ZDF und ARD. Doch nicht nur mit der Musik und seinen vielen Hits wie „Kloane Tür zum Paradies“, „Die kleinen Dinge des Lebens“ und „Gefühl ist eine Achterbahn“ machte er Schlagzeilen und belegte viermal Platz 1 in den Airplay Charts. Im Januar 2024 erscheint pünktlich zum Bühnenjubiläum sein brandneues Album.

„Mit 17 hat man noch Träume“

2023 war ein ganz besonderes Jahr für die Schlager-Legende Peggy March. Erst feierte sie ihren 75. Geburtstag, um dann kurz darauf anlässlich des 60-jährigen Jubiläums ihres Welthits „I will follow him“ ihre Autobiografie zu veröffentlichen. In Gladbeck wird sie garantiert auch diesen Hit präsentieren: „Mit 17 hat man noch Träume“.

Abgerundet wird diese Starbesetzung der großen Hitparade von Claudia Jung. Mit Hits wie „Je t’aime mon amour“, „Komm und tanz ein letztes Mal mit mir“, „Domani l’more vincera“, „Stumme Signale“ feierte die Sängerin schon große Erfolge. Zwei Echos, viele goldene Stimmgabeln und Gold- und Platin-Auszeichnungen bestätigen ihre große Beliebtheit. Und auch in Gladbeck hat die Sängerin garantiert viele Fans.

>> Vorverkauf: SchlagerTickets.com, Stadthalle Gladbeck Tel. 02043-992682 sowie an allen bek. VVK-Stellen oder ab 17 Uhr an der Tageskasse., oder auf www.eventim.de.

