Schlägel & Eisen-Siedlung: Pflege-WG für Senioren öffnet

Gladbeck. Gladbecks Geistersiedlung erwacht zu neuem Leben: Vivianum bietet in dem modernen Wohnquartier betreute WGs an – und nicht nur für Senioren.

Die Bauarbeiten an den Neubauten auf dem Areal der alten Bergarbeitersiedlung „Schlägel und Eisen“ in Gladbeck-Zweckel kommen voran. Im Juni soll dort eine Eröffnung gefeiert werden. Dann will das Unternehmen Vivianum an der Bohnekampstraße 37 in seinem Neubaukomplex zwei besondere Wohngruppen anbieten. Eine Dritte kommt im kommenden Jahr noch hinzu.

In den zwei Wohngruppen sollen 24 pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren (Pflegegrad 2 bis 5) ein Zuhause finden. Leben fast wie in der Familie, das ist das Konzept, das das Unternehmen aus Oberursel in Gladbeck umsetzen möchte. „Dabei setzen wir auf große Unterschiede zur Betreuung in einem Seniorenheim. Dort sind die Abläufe aufgrund der größeren Bewohnerzahl ganz anders“, erklärt Gabriele Wilhelmi, bei Vivianum fürs Marketing zuständig. Eine Pflege-WG biete einfach mehr Möglichkeiten für Individualität als ein Heimplatz.

Alle Gebäude im neuen Wohnquartier in Gladbeck tragen die Namen früherer Zechen

„Schlägel & Eisen“ soll das große Eckhaus an der Bohnekampstraße in Zweckel heißen – und so erinnern an die Geschichte der alten Siedlung für Bergarbeiter in Gladbeck, die hier gestanden hat. Auch die anderen mehrgeschossigen Wohngebäude, die die Projekt GmbH „Schlägel und Eisen“ in Gladbeck-Zweckel erreichtet, werden die Namen früherer Zechen im Revier tragen: Graf Moltke, Möller, Prosper Haniel, Zollverein etc.. Insgesamt entstehen 168 Mietwohneinheiten unterschiedlicher Größe.

Eingebettet in dieses moderne, neue Wohnquartier ist das Haus von Vivianum. Das Unternehmen ist spezialisiert auf ambulante Pflege und häusliche Betreuung mit vielen Standorten deutschlandweit. Die Wohngemeinschaften in Gladbeck sollen individuelles Wohnen in familienähnlicher Struktur kombiniert mit einer Pflege rund um die Uhr bieten. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben ihre Privatsphäre im eigenen Zimmer mit Bad. Ganz viel Leben soll sich aber auch, so Gabriele Wilhelmi, in den Gemeinschaftsbereichen abspielen, die immer auch über eine Küche verfügen.

In der Senioren-WG in Gladbeck-Zweckel soll es viele gemeinschaftliche Aktivitäten geben

Angehörige können die Bewohner jederzeit besuchen. Anders als meistens in einer Pflegeeinrichtung üblich, seien dafür keine festen Besuchszeiten vorgesehen. Gemeinschaftliche Aktivitäten sollen so zu sagen rund um die Uhr möglich sein. „Wenn beispielsweise abends mal gemeinsam gekocht und gegessen werden soll, oder die Familie tagsüber ganz viel Zeit mit einem Bewohner verbringen will, ist das uneingeschränkt möglich“, erklärt Wilhelmi.

Darüber hinaus will das Unternehmen den Seniorinnen und Senioren in den Wohngruppen eine „maßgeschneiderte ambulante Pflege und Betreuung rund um die Uhr“ bieten. Die barrierefreien Räume sind mit einem Notrufsystem und Notstromaggregaten ausgestattet. Nötige Hilfen im Alltag und Besorgungen für den alltäglichen Bedarf werden von der Hausleitung koordiniert und können bei verändertem Bedarf angepasst werden.

Die dritte WG ist für schwer kranke Kinder und Jugendliche mit Intensivpflege-Bedarf

Im kommenden Jahr soll dann in dem „Schlägel und Eisen“-Neubau die dritte Wohngemeinschaft an den Start gehen. Sie ist gedacht für schwer kranke Kinder und Jugendliche, die eine Intensiv-Pflege benötigen. Eine ähnliche Einrichtung betreibt das Unternehmen bereits in Mönchengladbach. Es bietet den Kindern und deren Eltern ein häusliches Umfeld mit dem Ziel, den enormen Aufwand an medizinischer Hightechversorgung mit dem Alltagsleben „in Einklang zu bringen“. Und auch für diese WG gilt, ebenso wie für die Senioren-Gemeinschaften: „Angehörige sind in der Wohngemeinschaft nicht Besucher, sondern Teil der Gemeinschaft.“

>> Bei Interesse an einem Platz in einer der Wohngemeinschaften: Anfragen nimmt Vivianum per Mail an info@gladbeck-wg-de oder telefonisch an 0151-18 63 00 10 entgegen. Für das neue Haus in Gladbeck sucht das Unternehmen zudem auch noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Pflege.

