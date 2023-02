SEV Schienenersatzverkehr: Züge in Gladbeck durch Busse ersetzt

Gladbeck. Wegen Bauarbeiten im Gleis müssen Gladbecker bis Ende Februar auf Ersatzbusse umsteigen. Zwei Haltestellen in Gladbeck sind betroffen.

Die Regionalbahn 43 wird in Gladbeck durch Busse ersetzt. Zwischen Donnerstag, 16. Februar, und Samstag, 25. Februar, erneuert die Deutsche Bahn 850 Meter Gleis zwischen Wanne-Eickel und Dorsten. Deswegen werden die Stationen Gladbeck Ost und Gladbeck Zweckel von Bussen des Schienenersatzverkehrs angefahren. Mehr Informationen gibt es in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn und über Aushänge an den Bahnsteigen. Außerdem sind sie unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw, zuginfo.nrw und über die App „DB Bauarbeiten“ abrufbar.

Fachleute tauschen während der Bauarbeiten über 1.300 Tonnen Schotter sowie knapp 1.400 Schwellen aus. Die Deutsche Bahn investiert zirka 750.000 Euro.

