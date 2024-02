Feuerwehr-Einsatz Scheunenbrand in Gladbeck - B224 in der Nacht gesperrt

Gladbeck/Essen/Bottrop Mehr als 70 Feuerwehrleute bekämpfen einen Scheunenbrand in Gladbeck. Für die Löscharbeiten muss in der Nacht auch die B224 gesperrt werden.

In einer 1000 Quadratmeter großen Scheune auf einem Hof in Gladbeck hat es einen Großbrand gegeben. Das Feuer war am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr ausgebrochen. Als die ersten Kräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. In der Scheune war Heu gelagert. Außerdem standen dort ein Wohnmobil und mehrere Landmaschinen.

73 Einsatzkräfte der Gladbecker Feuerwehr bekämpften den Brand. Schnell zeigten die Löschmaßnahmen Wirkung. Die Fahrzeuge konnten gerettet werden. Allerdings stürzte ein Teil des Dachs der Scheune ein. und mehrere Kraftfahrzeuge abgestellt.

B224 und A2-Abfahrt sind seit circa 5 Uhr wieder frei

Für die Löscharbeiten mussten die B224 in beide Fahrtrichtungen und die Abfahrt Essen/Gladbeck an der A2 in Fahrtrichtung Hannover gesperrt werden. Erst gegen 5 Uhr konnte die Bundesstraße wieder freigegeben werden.

Verletzte gab es nicht. Der Sachschaden dürfte beträchtlich sein, seine Höhe steht aber noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (red)

