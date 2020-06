Die Baustelle an der Europabrücke wechselt ab Dienstag die Straßenseite.

Innenstadt Sandstraße in Gladbeck: Bauarbeiten wechseln die Seite

Gladbeck. Der Umbau der Sandstraße und der Haltestelle Bahnhof Gladbeck-West geht jetzt in die zweite Phase. Das ist die neue Verkehrsführung ab Dienstag.

Die Arbeiten zum barrierefreien Umbau der Sandstraße sowie der Bushaltestelle Bahnhof West gehen ab Dienstag, 30. Juni, im südlichen Bereich gegenüber der Arthur-Schirrmacher-Halle weiter. Das teilt die Stadt jetzt mit.

Der Verkehr wird in beiden Richtungen an der Baustelle vorbeigeleitet. Aus Richtung Konrad-Adenauer-Allee erfolgt das Rechtsabbiegen in die Sandstraße (Richtung Europabrücke) nun wieder über die Rechtsabbiegespur. Der Radverkehr wird weiterhin gemeinsam mit den Fußgängern um das Baufeld herumgeführt.

Die Vestische richtet eine Ersatzhaltestelle hinter der Kreuzung Mühlen-/Sandstraße ein. Folgende Buslinien sind davon betroffen: SB 36, 253, 254, 258, TB 265 und 188 BVR. Vorbereitende Arbeiten finden schon jetzt und auch noch am Montag statt. Aktuelle Informationen zur Baustelle unter www.gladbeck.de/baustellen. Ansprechpartnerin ist Karin Hormann aus dem Ingenieuramt, 02043/ 99-2552.