Saisonstart: Das sollten Gladbecker Motorrad-Fans beherzigen

Gladbeck. Die Polizei gibt Gladbeckern Tipps und nimmt Motorradfahrer auch ins Visier. Am „Car-Freitag“ werden zudem Autofahrer verstärkt kontrolliert.

Diesem Moment fiebern eingefleischte Motorrad-Fans Jahr für Jahr entgegen: Saisonstart! Wenn Osterglocken und andere Blumen blühen, es an Bäumen und Büschen knospet, die Tage länger und wärmer werden, ja dann kurven Menschen in Gladbeck gerne wieder motorisiert auf zwei Rädern durch die Lande. Die Polizei gibt Tipps, damit die Touren ein ungetrübter, sicherer Spaß sind. Außerdem sind Kontrollen angesetzt, bei denen Verkehrsteilnehmer in Autos und auf Motorrädern aufs Korn genommen werden.

Besonders beliebte Routen liegen im ländlichen Bereich, unter anderem in Haltern am See und Waltrop, weiß Corinna Kutschke, Sprecherin im Polizeipräsidium Recklinghausen. Der Grund: „Innerhalb der Städte muss man immer wieder anhalten.“ Und das Kurvenfahren in der Natur bereite vielen Menschen mit Motorrädern besonderes Vergnügen.

Polizeisprecherin empfiehlt: Motorrad-Fans sollten es nach der Winterpause langsam angehen lassen

Wer auf einem Bike unterwegs ist, sollte sich allerdings bewusst sein: Fahrten auf zwei Rädern können riskanter sein als in einem Auto. Corinna Kutschke warnt: „Man sollte sich nicht selbst überschätzen.“ Nach der Winterpause sind Biker erfahrungsgemäß „heiß“ auf die ersten Ausflüge, aber: Sie sollten es langsam angehen lassen und einen Gang ‘runterschalten. Motorradfahren verlernen Biker zwar nicht in den Winter-Monaten, das sei wie beim Radeln; aber wer sein Krad längere Zeit nicht genutzt habe, fühle sich erfahrungsgemäß bei einem Neustart unsicher: „Da muss man erst wieder ein Gefühl bekommen.“ Daher rät Kutschke: „Zu Anfang erst einmal bekannte Strecken fahren.“ So könne man sich ganz auf die Straße konzentrieren, fremde Unwägbarkeiten links liegenlassen. Das gelte für Neulinge erst recht.

Doch bevor Erfahrene und Anfänger Gas geben, müsse eines Standard sein: „Vor dem Start den Zustand des Fahrzeugs checken!“ Funktioniert zum Beispiel das Licht? Sollte dies nicht der Fall sein, kann es allzu sorglosen Naturen widerfahren, dass die Polizei sie stoppt.

Corinna Kutschke, Sprecherin im Polizeipräsidium Recklinghausen, gibt Gladbecker Motorrad-Fans wertvolle Tipps. Foto: Polizei Recklinghausen

Ebenfalls ein Muss: der Motorradhelm. Er ist laut Straßenverkehrsordnung ab einer Fahrzeugleistung von mehr als 20 Stundenkilometern Pflicht – Schutzkleidung, wie gepolsterte Jacken, nicht. Doch die Polizeisprecherin legt sie Bikern unbedingt ans Herz. Sie erzählt: „Oft sehe ich Menschen in normalen Jeans und T-Shirt auf Motorrädern.“ Was im Falle eines Sturzes oder Zusammenstoßes böse Auswirkungen haben kann. Kutschke vergleicht: „Ein Motorrad ist weniger stabil als ein Auto auf vier Rädern und kann schneller umkippen. Außerdem sind nicht alle Modelle mit ABS ausgestattet.“ Aber selbst wenn ein Krad gut mit allen technischen Finessen gerüstet ist, tut sich eine Vielzahl von Gefahrenquellen auf.

Ein Dauerthema: Geschwindigkeit, eine der Hauptunfallursachen. „Man sollte der Situation entsprechend angepasst und auf Sicht fahren“, betont Kutschke. Und immer im Hinterkopf haben: Motorrad-Fans sind nicht allein auf weiter Flur. Also: kein Risiko eingehen. „Autofahrer schätzen Biker immer wieder falsch ein. Ein Motorrad kann viel stärker und schneller als ein Pkw beschleunigen.“ Aus Fehlannahmen resultieren Situationen, in denen es eng wird – oder sogar kracht. Kutschke warnt: keine riskanten Überhol- und Abbiegemanöver! „Auch beim Rückwärtsfahren übersehen Autofahrer schneller Motorräder“, ergänzt die Beamtin. Biker sollten nicht im Pulk auf die Piste, „hintereinander, nicht nebeneinander, fahren“.

Zweimal ereigneten sich Jahr 2022 in Gladbeck Unfälle mit Menschen auf einem Krad, so der aktuelle Verkehrsunfallbericht. Das sind drei weniger, minus 60 Prozent, als im Vorjahr. Erklärungsversuch: „Präventionsarbeit kann man nicht messen, sagen wir. Aber ich gehe ‘mal davon aus, dass die Arbeit der Kollegen, eine bessere Ausstattung der Fahrzeuge und Schutzkleidung wirken.“ Und gewiss auch Kontrollen wie jetzt verstärkt nach der Winterpause. Damit müssen auch Menschen in Gladbeck rechnen, die vierrädrig über den Asphalt rollen.

Friederike Zurhausen, Recklinghausens Polizeipräsidentin, kündigt an: „Wir haben besonders die Raser- und illegale Tuning-Szene fest im Blick." Foto: WAZ

„Der Karfreitag oder auch Car-Freitag ist für viele Autofans der Saisonauftakt nach der Winterpause. In den vergangenen Jahren hat die Polizei Recklinghausen dabei feststellen müssen, dass an diesem Tag auch etliche Verkehrsteilnehmer mit ihren Autos unterwegs sind, die sich nicht an die Regeln im Straßenverkehr halten“, heißt es aus der Behörde, „deshalb müssen Autofahrer auch in diesem Jahr mit umfangreichen Kontrollen an Karfreitag rechnen“.

Polizei führt am Karfreitag – auch Car-Freitag – umfangreiche Kontrollen in Gladbeck und anderen kreisangehörigen Städten durch

Ziel ist es, diejenigen aus dem Straßenverkehr zu ziehen, die sich nicht an Gesetz und Ordnung halten. „Wir haben dabei besonders die Raser- und illegale Tuning-Szene fest im Blick, und leider sind wir noch in jedem Jahr fündig geworden“, sagt Recklinghausens Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. „Klar, die Kollegen schauen auch auf Motorräder, bei ihnen lassen sich genauso wie bei anderen Fahrzeugen Geschwindigkeit und Lautstärke beeinflussen“, so Corinna Kutschke.

Zu breit, zu tief, zu laut, zu schnell – „davon gehen Gefahren für die Menschen im Straßenverkehr aus. Und das nicht nur für die Fahrerinnen und Fahrer, sondern auch immer für unbeteiligte Verkehrsteilnehmer“, heißt es aus der Behörde. „Die Treffpunkte der Szene im Kreis Recklinghausen sind uns bekannt und auch die jeweiligen Anfahrtswege. Wir als Polizei haben nichts gegen Tuning im gesetzlichen Rahmen, aber diejenigen, die gegen die Regeln verstoßen, müssen nicht nur an Karfreitag damit rechnen, dass wir alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen“, unterstreicht die Polizeipräsidentin. Gerade im Bereich des illegalen Tunings sollten sich Autobesitzer im Klaren sein, dass neben den Strafen auch die Gutachten, die die Polizei in Auftrag gibt, und die Kosten für den Abschleppdienst in Rechnung gestellt werden. Und das könne schnell sehr teuer werden.

Im Mai/Juni bietet das Polizeipräsidium Recklinghausen wieder seine PoliTour an. Auf einer Ausfahrt mit mehreren Stationen geben Motorradpolizisten wertvolle Tipps, wie Biker sicher und mit Spaß von A nach B kommen. Die Termine werden noch bekannt gegeben.

