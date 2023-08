S9: Kaputte Oberleitung in Gladbeck-West stört Bahnverkehr

Gladbeck. Ein Oberleitungsschaden stört den Bahnverkehr zwischen Bottrop und Gladbeck. Zug der S9 ist auf der Strecke liegengeblieben und evakuiert worden.

Eine Reparatur an der Oberleitung in Gladbeck West beeinträchtigt seit Dienstagabend den Bahnverkehr in der Region. Nach Angaben von Zuginfo NRW kommt es auch am Mittwochmorgen zu Verspätungen und Teilausfällen zwischen Bottrop und Gladbeck-West/Haltern.

Die Züge der Linie S 9 aus Richtung Essen Hauptbahnhof enden und beginnen demnach in Bottrop Hauptbahnhof. Einzelne Fahrten der Linie können komplett ausfallen. Ein Ersatzverkehr mit zwei Bussen ist seit 4.30 Uhr eingerichtet, zwei weitere Busse sollen ab 10 Uhr fahren. Die Busse fahren zwischen Bottrop Hauptbahnhof und Haltern am See mit allen Zwischenhalten.

Wie lange die Sperrung dauert, ist unklar. Laut Zuginfo NRW bestehen die Probleme mindestens bis 11 Uhr.

S9: Feuerwehr holte 24 Passagiere aus dem Zug

Am Dienstagabend war eine Bahn der Linie S9 wegen des Oberleitungsschadens etwa einen Kilometer vor der Einfahrt in den Bahnhof Gladbeck-West liegengeblieben und musste durch die Feuerwehr evakuiert werden.

Die Einsatzkräfte holten über eine Notfalltreppe die 24 Passagiere aus dem Zug heraus, darunter Kleinkinder und ein Säugling. Die Fahrgäste wurden mit Bussen weggebracht. Die Bahnstrecke musste während der Evakuierung gesperrt werden. (red, mit dpa)

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck