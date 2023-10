S9 fährt wochenlang nicht – Bus-Ersatzverkehr steht bereit

Gladbeck. Aufgrund einer Brückenerneuerung fahren zwischen Oktober und November keine Züge der Linie S9 über Gladbeck-West. Stattdessen fahren Busse.

Aufgrund einer Brückenerneuerung fahren zwischen dem 13. Oktober (21 Uhr) und dem 10. November (21 Uhr) zwischen Gladbeck-West und Recklinghausen Hauptbahnhof nur Busse, zwischen dem 13. Oktober (21 Uhr) und dem 16. Oktober (5 Uhr) verkehrt zudem auf der Strecke zwischen Gladbeck-West und Haltern am See ein Bus-Ersatzverkehr. Die S-Bahn-Linie S 9 fährt in den genannten Zeiträumen nicht.

Brückenerneuerung: Statt S-Bahnen fahren nur Busse

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, wird die alte „Reitkamp“-Eisenbahnbrücke in Herten durch eine neue Brücke ersetzt, weshalb in dieser Zeit keine Züge der S9 auf den Gleisen verkehren können. Außerdem soll die Hertener Eisenbahnbrücke „Kaiserstraße“ in Zukunft ebenfalls erneuert werden, weshalb vorbereitende Maßnahmen wie Vegetations- und Kabelarbeiten sowie Kampfmittelsondierungen an der Strecke durchgeführt werden. Von den darauf resultierenden Streckensperrungen ist auch der Halt „Gladbeck-West“ betroffen.

Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn einzusehen und werden zusätzlich über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw, über die App „DB Bauarbeiten“ sowie unter zuginfo.nrw abrufbar.

