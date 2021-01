In der Horster Straße/Ecke Nähe Breukerstraße in Gladbeck erneuert RWW die Trinkwasserleitung.

Baustelle RWW erneuert in der Horster Straße in Gladbeck eine Leitung

Gladbeck Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Mitte April dauern. Während der Maßnahme ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft (RWW) arbeitet in Gladbeck ab 25. Januar an ihrer Trinkwasserleitung in der Horster Straße/Ecke Nähe Breukerstraße. Während dieser Zeit ist mit Verkehrsbehinderungen und eingeschränkten Parkmöglichkeiten zu rechnen.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gladbeck verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Auf einer Länge von 90 Metern wird das Unternehmen die Trinkwasserleitung umlegen und ein Teilstück in der angrenzenden Breukerstraße erneuern. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Mitte April dauern. Für die "unvermeidlichen Beeinträchtigungen" bittet RWW um Verständnis.

Mehr aus Gladbeck lesen Sie hier.