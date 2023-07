Rund 13.000 Euro Schaden nach Unfall in Gladbeck

Gladbeck. Ein Gladbecker ist am Samstag mit seinem Auto mit einem geparkten Pkw zusammengestoßen. Ein Alkoholtest des Fahrers fiel positiv aus.

Bei einem Unfall auf der Johannesstraße in Gladbeck ist es zu Schäden an zwei Pkws in fünfstelliger Höhe gekommen. Ein 23-Jähriger Gladbecker sei am Samstag, 8. Juli, um 01.29 Uhr mit seinem Auto auf der Johannesstraße unterwegs gewesen und während der Fahrt von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei Recklinghausen mit.

Am Fahrbahnrand kollidierte er mit einem dort geparkten Pkw, wodurch ein Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro entstand. Die Polizei stelle während der Unfallaufnahme mehrere Anzeichen für einen Alkoholkonsum beim Fahrer fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser sei positiv ausgefallen, woraufhin eine Blutprobe entnommen wurde.

