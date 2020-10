Ruhrgebietssagen und Ritter Rost im Gladbecker Gildensaal

Gladbeck. Zum Kinderliteratur-Tag laden Literaturbüro und Stadtbücherei ein. Es gibt Revier-Sagen und Geschichten vom Ritter Rost. Anmeldung erforderlich.

Zu einem Tag der Kinderliteratur laden Literaturbüro Ruhr und Stadtbücherei am Mittwoch, 21. Oktober, in den Gildensaal vom Wasserschloss Wittringen ein. Kinderbuchautor Jörg Hilbert wird Geschichten und Lieder aus seinen „Ritter Rost“-Büchern vortragen, das Autorinnenduo Inge Meyer-Dietrich und Anja Kiel hat den Ruhrgebiets-Fantasyroman „Die Hüter des Schwarzen Goldes“ im Gepäck für den Besuch in Gladbeck.

Lust aufs Lesen machen und die Lesekompetenz fördern

„Kindern und Jugendlichen Lust aufs Lesen zu machen, ihre Fantasie zu wecken, Lesekompetenz zu fördern, das sind Herzensangelegenheiten für uns im Literaturbüro Ruhr“, sagt Antje Deistler, Leiterin des Literaturbüros. Familien, die teilnehmen möchten, müssen sich coronabedingt vorher in der Bücherei anmelden. Pro Lesung sind dann im Saal höchstens 45 Gäste zugelassen, dafür tritt Jörg Hilbert zweimal auf. „Der Gildensaal hat an zwei Seiten viele Fenster, wir können die ganze Zeit querlüften und in den Pausen auch die Balkontüren öffnen“, so Deistler.

Der kleine Ritter Rost kommt nach Gladbeck. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Für sie ist der Ort gleich in zweifacher Hinsicht perfekt: Die Corona-Regeln lassen sich dort problemlos umsetzen, und der Saal ist die perfekte Kulisse für Rittergeschichten und Sagen aus dem Revier. Jörg Hilbert tritt mit Instrumenten auf, wie sie in der Ritterzeit modern waren. Dazu trägt er Geschichten aus dem Ritter Rost-Kosmos vor (geeignet für Kinder ab drei Jahren). Hilbert lebt als freier Autor und Illustrator im Ruhrgebiet. Von seinen Ritter Rost-Kinderbuchmusicals (Musik von Felix Janosa) wurden bisher über eine Million Exemplare verkauft. Auch in ihrer Bühnenfassung gehören sie zu den beliebtesten Kinderstücken überhaupt. Jörg Hilbert ist mit dem Dichter Joachim Ringelnatz verwandt und spielt in seiner Freizeit am liebsten auf der Laute.

Ein Fantasy-Roman, der in der Welt der stillgelegten Bergwerke spielt

Ruhrgebiets-Fantasy für Kinder ab zehn Jahren bieten Anja Kiel und Inge Meyer-Dietrich. Die Autorinnen sind Mutter und Tochter.

Und nicht nur das – sie haben bereits gemeinsam Bücher geschrieben. Unter anderem den Ruhrgebiets-Fantasy-Roman „Die Hüter des Schwarzen Goldes“, der in der unterirdischen Welt der stillgelegten Bergwerke spielt, im Bergbaumuseum Bochum beginnt und seinen Showdown im Ruhrmuseum der Zeche Zollverein hat. Kindgerecht werden dabei Themen wie Sagengestalten aus dem Ruhrgebiet oder der Erste Weltkrieg von den beiden Autorinnen in ihren Geschichten aufgegriffen.

Der Eintritt ist frei. Anmeldungen nimmt die Stadtbücherei entgegen, 02043 / 99-2658 , oder stadtbuecherei@stadt-gladbeck.de. 11.00 – 11.45 Uhr: „Ritter Rost und das Einhorn“, 14.00 – 14.45 Uhr: „Ritter Rost und das Einhorn“, 16.00 – 16.45 Uhr: „Die Hüter des Schwarzen Goldes“. Die Veranstaltung findet mit Unterstützung der Stiftung der Sparkasse Gladbeck statt.

