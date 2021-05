Ruhestörung: Jugendliche attackieren Anwohner auf Spielplatz

Blick vom Spielplatz in Richtung Jugendkunstschule in Gladbeck Butendorf (Archivbild).

Gladbeck. Böller sollen am Spielplatz an der Jugendkunstschule gezündet worden sein. Ein Anwohner beschwerte sich, dann griffen ihn die Jugendlichen an.

Auf dem Spielplatz an der Jugendkunstschule wurde ein 43-jähriger Anwohner von vier bisher unbekannten Jugendlichen mittels Schlägen und Tritten attackiert. Der Mann hatte sich wegen einer Ruhestörung beschwert. Die Polizei sucht jetzt Zeugen der Tat.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend, gegen 19:30 Uhr. Der Gladbecker Anwohner hatte die Jugendlichen zuvor angesprochen, nachdem diese Feuerwerkskörper auf dem Spielplatz an der Jugendkunstschule in Butendorf, Ecke Schachtstraße/ Wilhlem-Olejnik-Straße abbrennen ließen.

Nach einem Wortwechsel griffen die Jugendlichen den Mann an

Laut Polizeibericht stritten sich die Beteiligten zunächst nur mit Worten, dann sollen die Jugendlichen versucht haben, den Anwohner zu treten und zu schlagen. Verletzungen trug der 43-Jährige dadurch nicht davon. Die jungen Gladbecker flüchteten schließlich unerkannt vom Spielplatz in unbekannte Richtung.

Ein Flüchtender kann wie folgt beschrieben werden: dunkle Haare, schwarze Jacke mit drei weißen Streifen auf den Ärmeln, blaue Jeanshose. Konkretere Angaben, etwa zum Alter der Tatverdächtigen, liegen der Polizei nicht vor. Hinweise zum Vorfall erbittet das zuständige Kommissariat über die Telefonnummer 0800 2361 111 zu melden.

