Rotarier aus Gladbeck spenden Grundschulen 350 Kinderkrimis

An der Wittringer Schule nahmen Schulleiter Arne Vesper (2.v.l.) und die Schülerinnen Hannah, Emily und Amy den Kinderkrimi von den Rotariern (v.r.) Heribert Steeger und Philipp Pawlowski sowie Jochen Orberger (l.) entgegen.

Gladbeck. Der Rotary-Club Bottrop/Wittringen schenkt Drittklässlern an drei Grundschulen das Buch „Gefahr im Sausewald“ – für eine bessere Lesekompetenz.

„Gefahr im Sausewald“ – heißt der Kinderkrimi für Drittklässler, den der Rotary Club Bottrop-Wittringen an drei Gladbecker Grundschulen verteilt hat. Insgesamt wurden rund 350 Bücher an Schülerinnen und Schüler von Wittringer-, Mosaik- und Südparkschule verschenkt.

Mit dem Buch wollen die Rotarier die Lesemotivation von Kindern erhöhen. Die Aktion läuft nicht zum ersten mal, vielmehr fördern die Rotarier unter dem Motto „Lesen lernen – Leben lernen“ (LLLL) schon seit 2003 an zahlreichen Grundschulen in Gladbeck und Bottrop mit einem Buchgeschenk die Lesekompetenz von Jungen und Mädchen. „Richtig lesen zu können, das ist ein wichtiger Baustein für eine gute Bildung, erfolgreiche Ausbildung und die Sicherung der beruflichen Zukunft“, sagt Heribert Steeger, Mitglied des Rotary-Clubs Bottrop/Wittringen und langjähriger Organisator des LLLL-Projekts.

Mit dem Kinderkrimi der Rotarier kann auch im Unterricht gearbeitet werden

Steeger, selbst ehemaliger Lehrer, ist bei seinen Besuchen in den Schulen jedes Mal neu fasziniert von der Begeisterung der Kinder. Die Corona-Pandemie verhinderte in diesem Jahr allerdings den persönlichen Kontakt – die Verteilung der Bücher erfolgte durch die Lehrer. Arne Vesper, Leiter der Wittringer Grundschule, aber auch die Lehrkräfte der Südparkschule und der Mosaikschule, lobten die Aktion der Rotarier, sie sei eine Bereicherung der Unterrichtsstunden und gebe den Kindern einen zusätzlichen Motivationsschub.

Für viele Kinder, erfahren die Rotarier regelmäßig, ist es das erste eigene Buch, in das sie ihren Namen eintragen können. Das Buch ist Lektüre für zu Hause, wird aber auch im Unterricht besprochen. Dafür erhalten die Lehrer zusätzlich ein speziell didaktisch konzipiertes Handbuch mit Arbeitsblättern und Unterrichtsvorschlägen. Das Buch eigne sich daher, so Steeger, vor allem für gemischte Klassen, für begabte Kinder wie auch für diejenigen an Brennpunktschulen, die mehr Zeit benötigen, Texte zu erfassen und Inhalte zu verstehen.

