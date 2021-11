Rossmann eröffnet am Montag im Glückauf-Center Gladbeck

Im Untergeschoss des Glückauf-Centers an der Wilhelmstraße in Gladbeck eröffnet am Montag nach Kik und Action der dritte große Filialist.

Gladbeck. Im Glückauf-Center in Gladbeck steht mit dem Einzug von Rossmann eine weitere Eröffnung an. Komplett ist das Center dann aber noch nicht.

Das Glückauf-Center in Gladbeck ist mit einer weiteren Neueröffnung in der kommenden Woche nahezu komplett: Der Drogeriemarkt Rossmann öffnet am Montag, 8. November. Dann fehlt allerdings noch das gastronomische Angebot in dem Einkaufszentrum an der Wilhelmstraße.

Auf einer Fläche von rund 700 Quadratmeter können die Kunden künftig bei Rossmann Produkte wie Kosmetik, Babynahrung und Hygieneartikel kaufen. Anlässlich der Eröffnung gibt es vom 8. bis zum 12. November zehn Prozent Rabatt auf den Einkauf. Der Markt hat montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Kik und Action eröffneten bereits Mitte August

Rossmann ist neben Kik und Action der dritte große Filialist im Untergeschoss des Glückauf-Centers. Der Ankermieter, der Rewe-Markt, hatte bereits im Mai im Erdgeschoss eröffnet. Im Untergeschoss mussten noch Mängel in der Brandschutztechnik behoben werden, die Eröffnung der dortigen Geschäfte hatte sich demnach verzögert, mit Rossmann öffnet nun aber auch der dritte große Mieter im Untergeschoss.

Ins Glückauf-Center wird zudem bald ein großes asiatisches Buffet-Restaurant einziehen. Und mit einem Burger-Laden soll es dort noch eine zweite neue Gastronomie geben.

