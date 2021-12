Rosenhügel: Schubkarren KG sagt Karnevalsumzug endgültig ab

Gladbeck. Die Schubkarren KG hat den traditionellen Karnevalsumzug auf dem Rosenhügel im kommenden Februar abgesagt. Der Grund ist die Corona-Pandemie.

Das fröhliche Treiben am Karnevalssonntag auf dem Rosenhügel in Gladbeck lockt eigentlich immer tausende Jecken an. Allerdings: Im kommenden Februar zum dritten Mal nicht. Der Umzug ist – wie alle anderen Karnevalsaktivitäten in der Stadt – erneut wegen Corona endgültig abgesagt worden.

Lesen Sie auch:

Der letzte Karnevalsumzug auf dem Rosenhügel fand 2019 statt

Die federführende Schubkarren-KG müsse sich mit ihrer Entscheidung „der aktuellen Entwicklung der Pandemie beugen“, teilt Schubkarren-Chef Michael Koloßa in einer Pressemitteilung mit. „Wir müssen den Umzug für 2022 absagen.

Somit finde, bedauert Koloßa, der legendäre Umzug durch Rosenhügel zum dritten mal in Folge nicht statt. 2019 war es der bislang letzte. „2020 wäre der 33. gewesen, da fiel er wegen eines Sturms, 2021 und 2022 ist es das Virus.“ Schon seit Oktober hatten die Jecken auf dem Rosenhügel mit einem Aus des Zuges gerechnet. Die Macher des Rosenhügeler Karnevalsumzuges hoffen nun auf eine Neuauflage 2023.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck