Rollstuhlfahrerin bei Unfall in Gladbeck schwer verletzt

Ein Rettungswagen hat am Samstagabend eine Frau ins Krankenhaus gebracht, die bei einem Unfall in Gladbeck schwer verletzt wurde.

Gladbeck. Eine 70-jährige Rollstuhlfahrerin ist bei einem Unfall in Gladbeck schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus.

Eine 70-jährige Rollstuhlfahrerin ist am Samstagabend an der Kreuzung Grabenstraße/ Wilhelmstraße in Gladbeck angefahren und dabei schwer verletzt worden. Die Frau wollte gegen 19.55 Uhr mit ihrem elektrischen Rollstuhl die Grabenstraße an der Fußgängerfurt der Ampelanlage überqueren, so die Polizei.

Ein Autofahrer (48) aus Gladbeck wollte gleichzeitig an der Kreuzung in die Grabenstraße abbiegen und erfasste dabei die Rollstuhlfahrerin. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte die 70-Jährige ins Krankenhaus, dort wurde sie stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Der Straßenabschnitt war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt, so die Polizei abschließend.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Gladbeck hier.

Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck