Unfall Rollerfahrer wird bei Unfall in Gladbeck leicht verletzt

Gladbeck. Ein Rollerfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall in Gladbeck leicht verletzt worden. Er war mit einem Auto zusammengestoßen und gestürzt.

Ein Rollerfahrer (22) ist am Dienstag bei einem Unfall in Gladbeck leicht verletzt worden. Gegen 10 Uhr war der Gladbecker auf der Antoniusstraße unterwegs und überholte einen Autofahrer (38) aus Krefeld. Dieser wollte gleichzeitig links in eine Einfahrt einbiegen, um dort zu wenden.

Dabei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen, der Rollerfahrer prallte noch gegen ein geparktes Auto, so die Polizei. Der 22-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand rund 3000 Euro Sachschaden.