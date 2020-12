Rollerfahrer fährt gegen Auto in Gladbeck und flüchtet

Gladbeck. Rollerfahrer ist in Gladbeck gegen ein geparktes Auto gefahren. Er flüchtete und ließ den Roller zurück. Kennzeichen gehören nicht zum Fahrzeug.

Ein Unbekannter ist Sonntagvormittag in Gladbeck mit einem Roller gegen ein geparktes Auto gefahren und anschließend geflüchtet – die Kennzeichen an dem Roller gehörten nicht zu dem Fahrzeug, so die Polizei.

Gegen 11.30 Uhr fuhr der Unbekannte gegen einen an der Oberen Goethestraße geparkten grünen BMW 530d. Dann flüchtete er in Richtung Postallee, eine Zeugin versuchte noch, den Mann anzusprechen. Mit ihm rannten zwei weitere Unbekannte davon, so die Polizei weiter. Den Roller ließ der Fahrer an der Unfallstelle zurück. Er war wohl von der Fahrbahn abgekommen und gegen den geparkten Wagen gefahren. Es entstand rund 1600 Euro Sachschaden. Der Mann soll etwa 20 Jahre alt sein. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.