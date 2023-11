Rollerfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Am Mittwochabend ist ein Rollerfahrer in Gladbeck bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Gladbeck. In Gladbeck ist ein 75-Jähriger, der auf einem Roller unterwegs war, am Mittwoch mit einem Pkw zusammengestoßen und schwer verletzt worden.

Ein 75 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall mit seinem Roller in Gladbeck schwer verletzt worden. Wie die Polizei Recklinghausen mitteilt, befuhr eine 43 Jahre alte Frau aus Gelsenkirchen am Mittwochabend gegen 18.50 Uhr mit ihrem Pkw den Scheideweg in Richtung Zweckel. Der Rollerfahrer, ebenfalls aus Gelsenkirchen, war zur gleichen Zeit auf der Nienkampstraße in Richtung Gladbeck-Zentrum unterwegs und folgte dem Straßenverlauf weiter auf der Bülser Straße. Im Kreuzungsbereich Scheideweg/Bülser Straße/Nienkampstraße kam es zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Roller.

Rollerfahrer wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Der Rollerfahrer wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

