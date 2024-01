Rollerfahrer bei Unfall in Gladbeck schwer verletzt

Gladbeck Ein 63-jähriger Autofahrer aus Gladbeck hat beim Abbiegen einen Rollerfahrer übersehen. Der wurde bei der Kollision schwer verletzt.

Bei einem Unfall in Gladbeck wurde ein Rollerfahrer schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr.

Demnach war ein 63-jähriger Autofahrer aus Gladbeck auf der Feldhauser Straße in Richtung Gladbeck unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Zweckeler Straße wollte er nach links abbiegen, um auf der Feldhauser Straße weiterzufahren. Dabei kollidierte er dem entgegenkommenden Rollerfahrer aus Gladbeck. Der Mann musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden, so die Polizei in ihrer Meldung.

Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 7.000 Euro. Bei dem Schaden am Roller handelt es sich um einen Totalschaden, so die Polizei weiter.

