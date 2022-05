Auch der sichere Umgang mit einem Rollator will gelernt sein: In Gladbeck ist ein Training möglich.

Sicherheit Rollator-Training soll in Gladbeck zu mehr Sicherheit führen

Gladbeck. Sicher mit einem Rollator unterwegs – auch das will gelernt sein. Ein spezielles Training in Gladbeck vermittelt nützliche Informationen.

Die Polizei Recklinghausen bietet mit in Gladbeck ein Rollator-Training an. Das Angebot auf dem Willy-Brandt-Platz am Mittwoch, 11. Mai, zwischen 9.30 und 12.30 Uhr, soll die Sicherheit erhöhen.

Der Seniorenbeirat, der Behindertenbeirat, die städtische Seniorenberatung und die Gladbeck Information werden die Aktion mitgestalten. Speziell für das Training mit dem Rollator wurde ein Parcours entwickelt. So werden beispielsweise verschiedene Untergründe nachempfunden, die im Alltag zum Hindernis werden können. Außerdem stellt die Vestische Straßenbahnen GmbH einen Linienbus zur Verfügung, an dem das Ein- und Aussteigen bzw. das richtige Verhalten im Bus unter Anleitung geübt werden kann.

Fachleute überprüfen auf Wunsch die Verschleißteile und die körpergerechte Höheneinstellung der Rollatoren. Denn: Auch diese Faktoren können Ursache für einen unsicheren Umgang mit dem Gehwagen sein.

Aktive des Deutschen Roten Kreuzes geben Tipps zum Umgang mit dem Rollator in den eigenen vier Wänden und erklären, was bei einem Sturz zu tun ist. Die Kreisverwaltung Recklinghausen bietet unter anderem die Möglichkeit, die Rollatoren mit Reflektoren auszustatten. Schließlich gilt: Wer im Straßenverkehr gut zu sehen ist, ist sicherer unterwegs.

Die Teilnahme ist gebührenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

