Rodungsarbeiten: Kreishaus nur über Haupteingang zugänglich

Gladbeck. Das Kreishaus Recklinghausen ist ab 8. Februar nur über den Haupteingang zugänglich. Grund sind Rodungsarbeiten, die vorgezogen wurden.

Das Kreishaus Recklinghausen ist ab Mittwoch nur noch über den Haupteingang zugänglich. Grund: Rodungsarbeiten. Aufgrund einer Planungsänderung bei der ausführenden Baufirma wurden sie eine Woche vorgezogen. Bereits am Mittwoch, 8. Februar, starten rund um den ersten Bauteil die für die Sanierung notwendigen Arbeiten. Sie sollen bis zum 11. Februar abgeschlossen sein.

Der Zugang zum Kreishaus ist dann nur noch über die Drehtür am Haupteingang möglich. Zu diesem gelangen Besucher, beispielsweise aus Gladbeck, am besten über die Fußgängerbrücke, die vom Konrad-Adenauer-Platz direkt zum Gebäude führt. Die Kreisverwaltung empfiehlt, den Konrad-Adenauer-Platz während der Sanierungsarbeiten als Parkplatz für Anliegen in der Behörde zu nutzen.

Auch der Briefkasten am Seiteneingang des Kreishauses kann während der Sanierung nicht mehr genutzt werden. Ein Alternative für diejenigen, die nur etwas einwerfen wollen, steht ebenfalls am Haupteingang bereit.

