Rock Orchester Ruhrgebeat lässt Stadthalle Gladbeck beben

Gladbeck. Das Rock Orchester Ruhrgebeat tritt in Gladbeck auf und verspricht ein mitreißendes Konzert. Klassiker aus fünf Jahrzehnten bekommen neuen Pep.

Das Rock Orchester Ruhrgebeat will die Mathias-Jacobs-Stadthalle in Gladbeck, Friedrichstraße 53, am 18. November beben lassen. Die Band präsentiert mitreißende Hits aus fünf Jahrzehnten Musikgeschichte. „Vollgasrock“, so heißt es ab 20 Uhr. Einlass ist um 19 Uhr.

Seit langem ist das Rock Orchester Ruhrgebeat ein fester Bestandteil im Eventkalender der Stadthalle Gladbeck und schafft es immer wieder, den musikalischen Spagat zwischen verschiedenen Stilen und Epochen der Rock- und Popmusik zu meistern. Das Repertoire umfasst mittlerweile gut 200 Songs aus unterschiedlichen Genres: Von rockigen Klängen über poppige Melodien bis hin zu bluesigem Sound ist alles dabei.

Bei „Highway to Hell“ dürfte die Stadthalle in Gladbeck wieder beben

Ein ganz besonderes Highlight erwartet das Publikum, wenn die ersten Gitarrenklänge von Paul Neumann (alias Frank Müller) erklingen. Diese weltberühmten Akkorde von AC/DC bringen jeden Saal zum Beben. „Vor allem bei ,Highway to Hell’ erreicht die Stimmung jedes Mal ihren Höhepunkt“, hat das Rock Orchester Ruhrgebeat erfahren. Doch auch bei anderen Songs spielt er eine wichtige Rolle, seine unverwechselbaren Gitarrenriffs, gepaart mit energiegeladenen Bewegungen auf der Bühne, machen dieses Konzert so begeisternd.

Auch Maurice Allen Lee aus Oklahoma City bewirkt explosive Momente während des Auftritts mit seinen Songs. Das 32- bis 35-köpfige Orchester hat sich mittlerweile im Ruhrgebiet einen festen Platz erobert.

„Dieses Konzert in der Stadthalle Gladbeck ist eine Reise in die musikalische Vergangenheit mit viele Hits der Pop- und Rockgeschichte von damals bis heute“, versprechen die Gastgeber. Speziell für das Rock Orchester Ruhrgebeat hat Wolfgang Wilger Klassiker des vergangenen halben Jahrhunderts neu arrangiert.

Tickets sind im Vorverkauf zum Stückpreis von 25 Euro Euro zuzüglich Gebühr erhältlich. Der Preis an der Abendkasse beträgt 35 Euro. Menschen mit dem Merkzeichen B im Schwerbehindertenausweis können eine Begleitperson kostenlos mitnehmen.

