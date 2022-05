Riesener-Gymnasium: Wasser nur als Nutzwasser verwendbar

Der marode bauliche Zustand des Riesener-Gymnasiums in Gladbeck bereitet große Probleme.

Gladbeck. Das Riesner-Gymnasium muss saniert werden. Auch die Leitungen sind marode. Das Leitungswasser darf nur z.B. zum Händewaschen genutzt werden.

Das Riesener-Gymnasium in Gladbeck ist stark sanierungsbedürftig. In der jüngsten Sitzung vom Schulausschuss wurden die unterschiedlichen Sanierungsmöglichkeiten bis hin zum Neubau der Schule in der Innenstadt vorgestellt.

Auch der Zustand der Leitungen und damit die Qualität des Trinkwassers wurden untersucht. Zur Befürchtung, es könne eine Gefahr von Legionellen ausgehen, gibt es glücklicherweise Entwarnung, es konnten keine Spuren nachgewiesen werden, so die Stadtverwaltung. Allerdings weist das Wasser derzeit trotzdem keine Trinkwasserqualität auf. Deshalb darf es ab sofort nur noch als Nutzwasser verwendet werden – das heißt zum Händewaschen und Abwasch, in den Toilettenräumen und zur Reinigung.

Die Stadtverwaltung wird kurzfristig Filteranlagen einbauen, damit das Wasser schnell wieder als Trinkwasser genutzt werden kann. Schule und Schulpflegschaft wurden bereits darüber informiert.

