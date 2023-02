Riesener-Gymnasium: Grüne werben für Architektenwettbewerb

Gladbeck. Die Grünen sprechen sich für einen Architektenwettbewerb ums Riesener-Gymnasium aus. Geht es nach ihnen, sollte die Entscheidung schnell fallen.

Die Grünen wünschen sich eine rasche Entscheidung in der Diskussion rund um die weiteren Planungen für das Riesener-Gymansium. „Schülerinnen und Schüler, Eltern und Kollegium am Riesener Gymnasium erwarten jetzt von Politik und Verwaltung schnelle Entscheidungen“, so die Grünen-Fraktionsvorsitzende Ninja Lenz.

Die grüne Fraktion habe sich seit der Info-Veranstaltung für den Schul- und Planungsausschuss kurz vor Weihnachten, in der die Verwaltung ihr Phasen-Modell mit einem Baufeld auf dem Jovyplatz vorgestellt hat, intensiv mit dem Sanierungsstau am Riesener-Gymnasium beschäftigt. „Nach dem Forum haben wir uns in der vergangenen Woche mit Vertretern aus Schul- und Baudezernat in unserer Fraktion ausgetauscht“, so Lenz.

Grüne wollen mit 10.000 Quadratmeter Nutzfläche planen

Wichtig war den Grünen, noch einmal einen Überblick über vorhandene und benötigte Flächen an der Schule zu bekommen. Aktuell hat das Riesener Gymnasium 1.553 qm Nutzungsflächen zu wenig. „Für einen modernen, zukunftsfähigen Schulstandort müssen wir mindestens 10.000 qm Nutzungsflächen einplanen“, meint Lenz. Auf diesen Weg müsse man sich jetzt mit den Planungen begeben.

Die Bebauung des Jovyplatzes sei vom Tisch. Die wird auch von den Grünen abgelehnt. „Wir können und müssen in die Höhe bauen!“ Fünf Geschosse inklusive einer Souterrain-Ebene sind für die Grünen auch aus ökologischen, flächensparenden Gründen absolut darstellbar.

Grüne wollen nicht bis zur Sitzung im März warten

„Wir wollen die beste Lösung für das Riesener Gymnasium“, sagt die Grünen-Politikerin. Deshalb spricht sich die Partei für einen Architektenwettbewerb aus, in der Hoffnung auf „viele, kreative Ideen in unterschiedlichen Varianten, die wir so vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben.“

Die Grünen hatten in ihrem Gespräch mit der Verwaltung schon signalisiert, dass sie den Weg dafür frei machen und Vorbereitungen hierfür bereits eingeleitet werden können. Seitens der Grünen müsse man nicht auf Entscheidungen in der März-Sitzung warten.

