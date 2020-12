Ab sofort können alle alten und neuen Freunde des ehemaligen Rex-Kinos in Gladbeck die Wiederbelebung des Veranstaltungsortes unterstützen. „Der von uns gegründete Träger- und Förderverein ist jetzt in das Vereinsregister eingetragen, so dass wir Mitglieder aufnehmen können“, informiert der erste Vorsitzende, Philipp Euler. Das Bürgerprojekt freue sich über Unterstützer, die mit ihrem Mitgliedsbeitrag die Passion unterstützen wollen, das einst beliebte Lichtspielhaus zu einem neuen Kulturzentrum im Herzen der Stadt umzugestalten.

Blick in das alte Kino-Foyer, das zum Spielort für kulturelle Veranstaltungen umfunktioniert wird. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Bei einem Jahresbeitrag von 30 Euro (ermäßigt 24) wohl eher eine symbolische Finanzspritze, es sei denn, die Mitgliederzahlen steigern sich in die Tausende. „Immerhin waren wir schon kurz nach Bekanntgabe über soziale Netzwerke im zweistelligen Mitgliederbereich“, das mache Mut, sagt Euler. Mit Anträgen quer aus der Republik, „Hamburg, Düsseldorf, München“, zählt er auf. Zumeist Freunde, die die Idee unterstützen wollen , oder weggezogene Gladbecker, „die selber noch Erinnerungen an das Rex haben und sich freuen, dass das Kino in neuer Form erhalten bleibt“.

Bürgerprojekt wird bislang über private Geldmittel und Spenden finanziert

Konkret ist es ein Bürgerprojekt von Euler und Mitstreitern, das bislang über private Mittel der Aktiven und Spenden finanziert wird. Insgesamt werkeln dabei 15 Aktive kräftig im Rex-Universum, um die benachbarte Kneipe Rex-Klause mit dem Kino-Foyer zu verbinden. Erstere als Treffpunkt mit Ausschank und zweites als Veranstaltungsraum für Vorträge, Lesungen, musikalische Aufführungen oder weitere Kleinkunst. Den bei einem Feuer stark zerstörten großen Kinosaal mit zu renovieren ist eher ein Langzeitprojekt. Denn die 1998 geschätzten Kosten von 330.000 Mark würden das Budget des Vereins sprengen, der ausschließlich gemeinnützige Zwecke verfolgt. Hierzu freue man sich freilich über Zuwendungen, „das Spendenkonto ist derzeit noch in der Bearbeitung bei der Sparkasse“, so Euler. Die Nummer werde über die ebenfalls neue Homepage des Vereins veröffentlicht, sobald das Konto eingerichtet ist.

Eigentlich hatten Euler und Co. anvisiert, die privat gestemmten Renovierungsarbeiten bis zum Jahresende abzuschließen . „Doch der zweite Lockdown hat uns ausgebremst“, so Euler. Man habe glücklicherweise ja aber auch keinen finanziellen Druck, „so dass wir dann fertig sein wollen, sobald sich abzeichnet, dass ein Kulturbetrieb mit Publikum wieder möglich ist“.