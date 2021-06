Wirtschaft Rewe-Markt im Glückauf-Center bietet einen Abholservice an

Gladbeck. Der neue Rewe-Markt im Glückauf-Center Gladbeck bietet einen Bestellservice an. Die Kundschaft wählt online aus und holt später die Ware ab.

Der Rewe-Markt Mario Irmler im Glückauf-Center bietet einen Abholservice an. Die Kundschaft bestellt Waren online und holt sie später im Geschäft an der Wilhelmstraße 30 in Gladbeck ab.

„Haben unsere Kunden einmal keine Zeit, ihren Einkauf selbst bei uns im Markt zusammenzustellen, können sie ihre Produkte jetzt bequem per Web und App shoppen und dann einfach bei uns abholen. So fällt auch das Anstehen an der Kasse weg und der Einkauf kann minutenschnell – zum Beispiel auf dem Nachhauseweg – erledigt werden”, freut sich Kaufmann Mario Irmler. Das Versprechen: „Bereits drei Stunden nach Bestelleingang können die Einkäufe mitgenommen werden.“

Und so funktioniert es: Auf www.rewe.de oder in der App www.rewe.de/app bei der Marktsuche die Postleitzahl “45964” eingeben und den „Abholservice“ auswählen. Dann kann der Warenkorb gefüllt werden. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht, lediglich eine Servicegebühr von zwei Euro. Die Abholung selbst geht schnell: „Die Kunden parken auf exklusiven Stellplätzen direkt vor dem Eingang. Ein Mitarbeiter übergibt den Einkauf, der direkt an einer Abholservice-Kasse bezahlt werden kann.“

