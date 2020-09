Die Stadthalle, hier anlässlich der Night of Light im Juni 2020 beleuchtet, ist im Oktober Spielstätte der Revue „Himmlische Zeiten“.

Revue Revue „Himmlische Zeiten“ wird in Gladbeck gezeigt

Gladbeck. Die Revue mit Tanz, Gesang und frechem Mundwerk nimmt die Tücken des Alters in den Blick. Am 5. Oktober wird sie in Gladbeck gezeigt.

Die neue Revue „Himmlische Zeiten“ des Parade-Kreativ-Teams Tilmann von Blomberg (Buch), Carsten Gerlitz (Liedtexte und musikalische Arrangements) und Katja Wolff (kreative Entwicklung) stellt sich am Montag, 5. Oktober, um 20 Uhr in der Mathias-Jakobs-Stadthalle in Gladbeck vor. Einlass ist ab 19 Uhr.

Die Vorläufer-Produktionen „Heiße Zeiten“ und „Höchste Zeit“ waren Publikumserfolge. In „Heiße Zeiten“ kamen vier Damen zusammen, die den Tücken der Menopause mit Tanz, Gesang und frechem Mundwerk begegneten.

Vier Damen werden in ein weiteres Abenteuer geschickt

„Höchste Zeit“ war es, sie in ein weiteres Abenteuer zu schicken, in dem der Beziehungs- und Hochzeitswahnsinn genüsslich demontiert wurde. Nun kommen „Himmlische Zeiten“, denn das Leben endet ja nicht mit dem Happy End. Was bleibt nach Wechseljahren und später Scheidung, nach „Brigitte Woman“ und „Dove Pro Age“?

Die Autoren nähern sich dem Ernst des Alters mit dem gebotenen Unernst und verorten ihre Komödie in die Privatabteilung eines Krankenhauses. Dort treffen die vier Frauen wieder aufeinander: die Karrierefrau, die ihren Managerposten mit einer kosmetischen Generalüberholung gegen die Konkurrenz verteidigen will, die Junge, die kurz vor Torschluss ihr zweites Kind bekommt, die Hausfrau, deren Rente nicht zum Leben und nur knapp zum Sterben reicht, und die Vornehme, die nach dem Zusammenstoß mit einem hart geschlagenen Golfball unter Gedächtnisstörungen leidet. Sie alle kämpfen mit dem Altwerden, mit den Symptomen des Verfalls, mit der Angst vor dem Ende und der Hoffnung auf ein Danach. Sie tun das in gewohnt lakonisch-unterhaltsamer Weise, denn dieser Abend ist ein Fest für das Leben und für die Freundschaft.

Der Eintritt kostet 25 Euro/ 23 Euro/ 21 Euro zzgl. Gebühren. Die Stadthallenkasse ist montags bis donnerstags von 10 bis 13 Uhr besetzt. Telefonisch sind die Mitarbeiterinnen unter 02043 / 99-2682 oder per E-Mail an mjs-kasse@stadt-gladbeck.de zu erreichen. http://Hier_gibt_es_mehr_Artikel,_Bilder_und_Videos_aus_Gladbeck{esc#225920485}[teaser]