Rettungsdienst ausgelastet: Feuerwehr half als Ersthelfer

Gladbeck. Die Feuerwehr Gladbeck musste zweimal als Nothelfer einspringen, weil der Rettungsdienst ausgelastet war. Dann kam Hilfe aus Nachbarstädten.

Zweimal musste die Feuerwehr Gladbeck am Wochenende ausrücken, um in medizinischen Notfällen als Ersthelfer („First Responder“) bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes aus einer der Nachbarstädte tätig zu werden.

Zu derartigen Einsätzen – weil der örtliche Rettungsdienst voll ausgelastet war – war es am Freitag und am Samstag gekommen. Art und Umfang der Einsätze blieben unklar. Insgesamt, so teilte die Feuerwehr am Sonntag mit, wurden 49 Notfalleinsätze von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen 9 Uhr gefahren. Elfmal wurde ein Notarzt dazu gerufen. Außerdem absolvierte die Feuerwehr 20 Krankentransportfahrten.

Bei zwei weiteren Hilfeleistungen wurde einmal eine Ölspur im Abfahrtsbereich von der A 2 auf die B 224 beseitigt, zum anderen auf der Kiebitzheidestraße ein herrenloser Hund eingefangen.

Zur Wilhelmstraße wurde die Gladbecker Feuerwehr gerufen wegen Geruchsbelästigungen. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine geringe Menge Benzin ausgelaufen war. Der einzige Brandeinsatz, zu dem die Feuerwehr am Wochenende gerufen wurde, war der Brand eines Altkleidercontainers auf der Schulte-Berge-Straße, der schnell gelöscht war.

