Restimpfstoff für Zweitimpfungen: Kreis bietet Reserveliste

Wenn im Impfzentrum des Kreises Recklinghausen am Abend Impfdosen übrig bleiben, werden diese an Menschen verteilt, die auf einer Reserveliste stehen.

Gladbeck. Der Kreis Recklinghausen hat nun auch eine Impf-Reserveliste für vorgezogene Zweitimpfungen. Die Registrierung ist ab sofort möglich.

Der Kreis Recklinghausen bietet eine Reserveliste für Zweitimpfungen an. Für Erstimpfungen gibt es diese bereits. Jetzt sollen Restimpfstoffe jedoch für Zweitimpfungen verwendet werden. „Wir haben eine entsprechende Mitteilung des Landes bekommen, dass der Restimpfstoff am Abend für Zweitimpfungen genutzt werden muss“, so Lena Heimers. Das betreffe jedoch höchstens etwa zehn Dosen, die am Abend übrig bleiben. Restimpfdosen dürfen nur noch dann für Erstimpfungen genutzt werden, wenn sonst der Verwurf droht.

Alternativ sollen mit Restdosen Zweitimpfungen vorgezogen werden, die eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt im Impfzentrum terminiert sind. Um dies umsetzen zu können, hat der Kreis auf seinem Portal eine zweite Restimpfstoff-Registrierung erstellt: www.kreis-re.de/coronaimpfung

Der Mindestabstand zwischen den Impfungen muss eingehalten werden

Zu beachten ist, dass der Mindestabstand für die verschiedenen Impfstoffen eingehalten werden muss. Eine vorgezogene Zweitimpfung mit Biontech ist frühestens drei, mit Moderna vier und mit Astrazeneca sechs Wochen nach der Erstimpfung möglich. Wer sich bereits vor diesen Terminen um eine Zweitimpfung bewirbt, kann nicht berücksichtigt werden, so der Kreis.

Bürger sollten auf keinen Fall ihren bestehenden Zweitimpftermin stornieren, solange sie keinen Anruf aus dem Impfzentrum bekommen haben, dass Restimpfdosen zur Verfügung stehen. Die Registrierung für Restimpfstoff muss wöchentlich aufgefrischt werden. Alle, die sich registrieren, sollten die notwendigen Unterlagen vorbereiten, so dass sie zur Impfung auch vorlegt werden können. Andernfalls ist eine Impfung nicht möglich. Für die Zweitimpfung müssen alle Unterlagen der Erstimpfung mitgebracht werden.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck