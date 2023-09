Reptilien und Fahrradtaschen: die Kunst- und Designroute

Gladbeck. Die fünfte Gladbecker Kunst- und Designroute lockt mit bildender Kunst, aber auch mit außergewöhnlichen Ausstellungen. Das komplette Programm.

Skulpturen, Gemälde, Fotografien, sogar Fahrradtaschen und Terrarien: Die fünfte Gladbecker Kunst- und Designroute steht an, am Samstag, 16. September, zwischen 14 und 18 Uhr und am Sonntag, 17. September zwischen 11 und 18 Uhr. An sieben Spielorten im Stadtgebiet warten Werke von 19 Künstlern und Künstlerinnen auf ihr Publikum, zum einen „klassische“ Kunst auf Leinwand, als Skulpturen oder auf Fotopapier, aber auch ungewöhnliche Werke, die dem Zusatz „Design“ Tribut zollen. Wir haben die Stationen, sortiert nach Ausstellungsorten zusammengefasst.

Alte Spedition, Ringeldorfer Straße 6

Die Alte Spedition ist die Heimat von Künstlerin Karoline Dumpe, deswegen präsentiert sie natürlich ihre abstrakten Arbeiten, oft so etwas wie dreidimensionale Collagen, vor Ort. An der Ringeldorfer Straße zeigt außerdem Iryna Minker-Romanova ihre surrealen, aber im Grunde konkreten Gemälde.

Atelier 1952, Josefstraße 9

Nicole Konetschny zeigt im Atelier 1952 bunte Collagen, gespickt mit symbolischen und ganz direkten Botschaften. Antje Meier hat ihre Kunst in drei Teile gegliedert, sie stellt abstrakte und moderne Kunst aus, konkrete bis surreale Gemälde von Landschaften und: Segelschiffe. Ulrike Pollmann komplettiert das Trio und bringt ihre Fotografien mit, vor allem solche von Menschen, die durch geschicktes Handwerk entfremdet wurden – und das zum ersten Mal bei der Kunst- und Designroute.

Magazin Gladbeck, Talstraße 11

Ernst Heye macht aus seiner Kunst kein großes Geheimnis und nennt sie „Draht-Art“, die von Kugelbahnen über Kreisel bis zu Skulpturen reicht. Auch dabei: Christian Mast, der auf knallige Farben in Kombination mit allerhand geometrischer Figuren setzt. Selbstverständlich ist die Hausherrin vor Ort, Susanne A. Schalz, gemeinsam mit ihrem berühmten Alwinchen und mehr. Sandra Sump setzt auf Acrylmalerei und lässt sich dabei zum Beispiel von den USA oder hübschen Blümchen inspirieren. Für Kirsten Wegerhoff ist die Kunst- und Designroute 2023 derweil ihre Premiere, und sie nimmt sich die Printmedien vor, aus denen sie Collagen baut und den Worten neue Bedeutungen gibt.

Neue Galerie Gladbeck, Bottroper Straße 17

Quasi ein zweitägiges Gastspiel gibt Michaela Eichwald mit „Freie Bahn ins Glück“, surreale Gemälde, die seit dem 25. August und noch bis zum 29. Oktober zu sehen sind.

VHS Gladbeck, Friedrichstraße 55

Karin Natzkowski-Schwarz fährt eine ganze Bandbreite ihrer Kunst auf, von abstrakten Gemälden bis zu Schalen und Objekten aus Keramik.

Künstler in ihren Ateliers und Werkstätten

In seinem Atelier an der Gartenstraße 5a zeigt Ralf Augustin Skultpuren aus Holz, oft dickbäuchige, freundliche Gesellen, die auch mal ein Schweinchen auf dem Kopf tragen. Manuel Krauß derweil hat echte Tiere zu bieten: in seinem Laden ADM „Aqua-Design-Manuel“ zeigt er seine selbstgebauten Terrarien – die gleichzeitig als neues Zuhause für notleidende Reptilien und Amphibien dienen, die zum Beispiel im Tierheim gelandet sind.

Franz-Josef Lamczak präsentiert an der Schützenstraße 80 seine 100 Acrylgemälde in der „wahrscheinlich farbigsten Garage der Welt“, er ist zum ersten Mal dabei. Sabine Löbbecke stellt an der Allinghofstraße 48 aus und zeigt abstrakte Acrylmalereien auf Leinwand, Papier und Holz. Premiere bei der Kunst- und Designroute feiert Stefanie Morgenthal mit ihren, oft pastellfarbenen, Farbexplosionen auf Leinwand.

Brigitte Schroeder stellt derweil im Atelier Wonne, Horster Straße 24 aus, und hat fotorealistische Malereien mitgebracht. Henry Trebstein von „Arthurkopf“ zeigt an der Horster Straße ganz besonderes Handwerk, aus alten Fahrradschläuchen werden Taschen und Accessoires für Radfahrer – zur Feier der Kunst- und Designroute dürfen die Besucher auch selbst Hand anlegen.

JugendKunstSchule, Schachtstraße 51

Eine künstlerische Spielwiese für alle Menschen jeden Alters. Im offenen Atelier steht von der Leinwand über die Farbe bis zum Fachwissen alles zur Verfügung, um sich in der Welt der Kunst einfach mal auszuprobieren.

