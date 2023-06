René Hilgner soll Zentralen Betriebshof Gladbeck leiten

Gladbeck. Da die bisherige ZBG-Betriebschefin Fenner ausgeschieden ist, berät der Betriebsausschuss über ihre Nachfolge. So soll’s weitergehen.

Wie die WAZ berichtet hat, steht Hanna-Stefanie Fenner nicht mehr an der Spitze des Zentralen BetriebshofsGladbeck (ZBG). René Hilgner, der bislang Zweite Betriebsleiter, soll den Posten übernehmen. Dieses Thema steht auf der Tagesordnung des Fachausschusses am Dienstag, 13. Juni.

Hanna-Stefanie Fenner wurde vom Rat der Stadt Gladbeck im Mai 2021 zur Ersten ZBG-Betriebsleitung des bestellt. Das war damals ein Novum, da mit ihr zum ersten Mal eine Frau diese Führungsposition übernahm. Doch schon mit Ende Mai 2023 ist dieses kurze Intermezzo beendet.

Erste Frau an der Spitze des Zentralen Betriebshofs Gladbeck: ein kurzes Intermezzo

„Frau Fenner scheidet aufgrund ihrer Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses aus dem Dienst der Stadt Gladbeck aus“, heißt es in der Ausschussvorlage, „in Anbetracht dessen ist Frau Fenner als Erste Betriebsleitung abberufen.“

Christiane Schmidt, Kommunikationschefin in der Gladbecker Stadtverwaltung, hatte Mitte Mai angekündigt: „Wir bemühen uns um eine kurzfristige Nachbesetzung.“ Nun soll die Vakanz wohl schnell intern behoben werden, indem René Hilgner – bis dato der Zweite Betriebsleiter – die Nachfolge Fenners antritt. „Für die Nachbesetzung der Stelle der Zweiten Betriebsleitung soll in Kürze das Ausschreibungsverfahren eingeleitet werden“, so die Verwaltung.

Zum Hintergrund: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung im September 2020 eine Änderung der ZBG-Be-triebssatzung beschlossen. Darin wurde festgelegt, „dass die Betriebsleitung aus zwei Mitgliedern besteht, nämlich einer Ersten Betriebsleitung und einer Zweiten Betriebsleitung (gleichzeitig Vertretung der Ersten Betriebsleitung)“.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses tagen am Dienstag, 13. Juni. Die öffentliche Sitzung beginnt um 17 Uhr in den Betriebsräumen des ZBG, Ellinghorster Straße 120 – im Anschluss an den Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Feuerwehr. Die Mitglieder kommen dazu am selben Ort um 17 Uhr zusammen. Tagesordnungspunkte ist unter anderem ein Sachstandsbericht zur Situation im und um das Problem-Hochhaus Steinstraße 72.

