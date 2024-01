Razzia im Clan-Milieu: Großer Polizeieinsatz in Gladbeck

Die Polizei kontrollierte am Freitag an der Landstraße in Gladbeck – die Razzia konzentrierte sich auf das Clan-Milieu

Gladbeck An zwei Orten hat die Polizei in Gladbeck im Clan-Milieu kontrolliert. So sah es bei der Kontrolle mitten in der Stadt aus.

Drei Mannschaftswagen, ein Bulli und viel Blaulicht: Die Polizei hat am Freitagabend, 26. Januar, in Gladbeck an zwei Orten Objekte auf Drogen, verbotene Gegenstände und mehr kontrolliert. Die Kontrollen, die zeitgleich gegen 20 Uhr auch in Herten stattfanden, zielten auf das Clan-Milieu ab.

An der Landstraße in Gladbeck war die Neugier groß, viele Schaulustige betrachten das Geschehen auf der anderen Straßenseite. Ob das Etablissement dort drüben nun Bar, Restaurant, Café oder etwas ganz anderes ist, vermögen die Gladbecker nicht zu sagen, nur so viel: „Das ist nicht die erste Kontrolle.“

Clan-Kontrollen in Gladbeck: Bilanz am Samstag

Der Beamte vor der Tür wahrt jedenfalls sein Pokerface, gefragt danach, was drinnen vor sich geht. Immerhin, für Samstagmittag verspricht die Polizei eine ausführliche Bilanz der groß angelegten Aktion. Noch bevor das so weit ist, bestätigt eine Polizeisprecherin einen Fund am zweiten Kontrollort, der Bülser Straße: „BTM“, Betäubungsmittel, Beamtendeutsch für Drogen. Sobald die Polizei am Samstag, 27. Januar, die Bilanz der Kontrolle veröffentlicht, wird dieser Text aktualisiert.

