Rauchmelder schlägt an – und verhindert wohl Schlimmeres

Gladbeck. Der Alarm eines Rauchmelders bei einem Küchenbrand in Gladbeck warnte die Nachbarn. Die riefen die Feuerwehr, die den Brand schnell löschte.

Die Feuerwehr Gladbeck zählte am Wochenende 89 Einsätze, darunter vier Brandeinsätze. Sie verliefen alle glimpflich.

Gerufen wurde die Feuerwehr in den Nordpark an der Konrad-Adenauer-Allee, wo ein Mülleimer brannte, nach Wittringen in die Nähe des Schlosses, wo eine Holzhütte Feuer gefangen hatte, und an die Winkelstraße in Zweckel, wo in einem Reihenhaus ein Keller brannte.

Ein Rauchmelder schlug in einem Haus in Butendorf an

Glück hatten die Bewohner eines Hauses an der Matthäusstraße in Butendorf, wo Essen in einem Topf auf dem Küchenherd brannte. Dort, so die Feuerwehr, hatte ein Rauchmelder angeschlagen, Nachbarn alarmiert, die die Feuerwehr riefen und so offenbar Schlimmeres verhinderten.

Außerdem wurde die Wehr sechsmal zu Hilfeleistungen gerufen, u.a. musste ein abgeknickter Ast aus einem Baum entfernt werden. Die meisten der Einsätze (fast 80) hatte aber der Rettungsdienst zu absolvieren.

