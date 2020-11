Raub auf Gladbecker Marktplatz - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen für einen Raub, der sich auf dem Marktplatz in Gladbeck in der Innenstadt zugetragen haben soll.

Der Gladbecker gab an, geschlagen und getreten worden zu sein

Am Montagnachmittag kam ein 31-jähriger Gladbecker zur Polizei, um einen Raubüberfall anzuzeigen, der sich am Sonntagabend ereignet haben soll. Der Gladbecker gab an, Sonntag gegen 22 Uhr am Marktplatz von einem unbekannten Täter geschlagen und getreten worden zu sein. Dabei sei ihm außerdem eine größere Summe Bargeld gestohlen worden.

Den Täter beschreibt der Geschädigte laut Polizei so: Der Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, kräftig gebaut, und er hat braune Haare. Er soll akzentfrei deutsch gesprochen haben. Der 31-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Hinweise zu dem gesuchten Mann oder der Tat selbst nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0800/2361 111 entgegen.

