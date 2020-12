Ratsgymnasium: Homepage-Team verbessert Online-Präsenz

Gladbeck. Die Homepage vom Ratsgymnasium in Gladbeck ist komplett überarbeitet worden. Das kann der neue Online-Aufritt des Gymnasiums alles.

Pünktlich zu Weihnachten geht die neue Homepage des Ratsgymnasiums an den Start. Es handelt sich dabei um eine komplette Neubearbeitung der Online-Präsenz. Technisch und inhaltlich ist die Seite wieder auf dem aktuellen Stand und bereit für die digitale Zukunft. So handelt es sich bei diesem Neustart um die vierte Version.

Wie verschiedene Nutzergruppen sich die Homepage vom Ratsgymnasium wünschen

Diese hat das Homepage-Team der Schule bereits vor über einem Jahr angedacht, die Planungen und Vorarbeiten gingen im Sommer los. In den Planungsprozess wurden auch interessierte Eltern und Schülerinnen und Schüler eingebunden. Es wurde diskutiert, was die verschiedenen Nutzergruppen sich für die Homepage wünschen und welche Verbesserungen vorgenommen werden sollten. Dabei kamen sehr viele hilfreiche Hinweise zusammen, die in die Neukonzeption einflossen.

„Für die neue Seite waren zwei Aspekte entscheidend: Die Übersichtlichkeit sollte verbessert werden und sie sollte vor allem auf mobilen Geräten wie Tablets oder Smartphones gut nutzbar sein“, erläutert Jan Redlich. Der Informatik-Student war Schüler am Ratsgymnasium. In der 8. Klasse entwickelte er die schuleigene App und steht seit dem Abitur der Schule mit seiner Internet-Agentur Red Dinosaur bei IT- und Designfragen zur Seite. Hunderte Stunden Arbeit wurden in das Endergebnis gesteckt. Sämtliche Inhalte wurden überarbeitet. Rechtliche Aspekte spielten ebenso eine große Rolle wie Fragen der Gestaltung. Das Homepage-Team ist davon überzeugt, einen großen Schritt nach vorne gemacht zu haben, was die Außendarstellung der Schule angeht. Und die Entwicklung soll weitergehen.

Und so sieht die Homepage aus www.ratsgymasium-gladbeck.de