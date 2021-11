Ratsgymnasium Gladbeck als „Digitale Schule“ ausgezeichnet

Gladbeck. Das Ratsgymnasium Gladbeck erhält als eine von 66 Schulen in NRW den Titel „Digitale Schule“. Immer mehr Unterricht mit digitalen Medien.

Für die vielfältigen Angebote und Tätigkeiten im Bereich des digitalen Lehrens und Lernens wurde das Städtische Ratsgymnasium Gladbeck als eine von landesweit 66 Schulen in NRW mit dem Siegel „Digitale Schule“ von der bundesweiten Initiative „MINT - Zukunft schaffen!“ ausgezeichnet. Die Ehrung der „Digitalen Schulen“ steht unter der Schirmherrschaft der Beauftragten der Bundesregierung für Digitalisierung, Staatsministerin Dorothee Bär.

Besonders gelobt wird das Konzept zur Qualifizierung der Lehrkräfte. Dabei erhalten sie professionelle Unterstützung, z. B. durch das Projekt „Klasse!Digital“ der Bildungsinitiative Ruhr-Futur. Sie nutzen aber auch sogenannte Mikrofortbildungen und den gegenseitigen, kollegialen Austausch, erläutert Matthias Schwark, Schulleiter des Ratsgymnasiums. Neben alltäglichen Themen wie dem Einsatz digitaler Tafeln oder dem Umgang mit der Lernplattform steht hierbei besonders die Anwendung digitaler Technologien im Lehr- und Lernprozess im Vordergrund.

Ratsgymnasium will auch den Umgang mit den Medien lehren

Freuen sich über die Auszeichnung „Digitale Schule": Schulleiter Matthias Schwark und seine Stellvertreterin Sandra Harms.

Schulleiter Schwark betont die Bedeutung eines nachhaltigen digitalen Lernens: „Digitale Bildung bedeutet für uns nicht, dass wir lediglich Endgeräte bereitstellen. Wir möchten erreichen, dass unsere Schülerinnen und Schüler die Medien zielgerichtet, sinnvoll und reflektiert nutzen. Dabei müssen wir gemeinsam auch neue Wege im Unterricht und im vernetzten Miteinander gehen.“

Natürlich freuen sich, so Schwark, die Schülerinnen und Schüler des Ratsgymnasiums über den Einsatz digitaler Medien im Unterricht. Neben den Computerräumen stehen dafür an der Schule sieben iPad-Koffer zur Verfügung. Diese Tablets werden vielseitig eingesetzt, z. B. für Recherchen, für die Erstellung von Erklärvideos oder als Ergänzung des Fachunterrichts. So wird in Erdkunde seit diesem Schuljahr der herkömmliche Atlas in Buchform durch eine App auf dem iPad ersetzt, die einen interaktiven Zugang zu den verschiedenen Regionen der Erde bietet.

Jetzt werden noch Medienstelen in der Pausenhalle aufgestellt

„Die Zertifizierung als Digitale Schule ist eine tolle Bestätigung für unsere bisherige Arbeit“, erklärt Isabell Elmali aus dem Arbeitskreis „Digitalisierung“ am Ratsgymnasium. Doch der digitale Entwicklungsprozess der Schule sei damit aber nicht abgeschlossen.

Als nächstes Projekt werden sogenannte Medien-Stelen mit einem interaktiven Display in der Pausenhalle installiert. Sie werden auch von außen sichtbar sein und bieten somit nicht nur die Möglichkeit, innerhalb der Schulgemeinde digitale Projekte zu präsentieren, sondern auch für die Öffentlichkeit.

Tag der offenen Tür Einen Eindruck in das digitale Lehren und Lernen am Ratsgymnasium bekommen Besucher am Tag der offenen Tür, der am 4. Dezember 2021 stattfindet. Die Türen der Schule an der Mittelstraße öffnen sich von 9 bis 12 Uhr. Eingeladen sind alle Viertklässler, die ins Gymnasium, aber auch alle Zehntklässler, die in eine Oberstufe wechseln wollen.

