Rathaussturm und mehr: Hier feiern die Narren in Gladbeck

Gladbeck. Die heiße Phase des Gladbecker Karnevals steht kurz bevor. Das Narrenvolk kann sich gleich bei mehreren Veranstaltungen amüsieren.

Lange, lange musste sich das Narrenvolk in Gladbeck zügeln. Corona machte dem jecken Treiben einen Strich durch die Rechnung. Doch jetzt – endlich! – werden sie losgelassen, all’ die fidelen Prinzessinnen, Piraten, Phantasiegestalten und anderen Partygänger. Und sie können die heiße Phase des Karnevals mit ihren Höhepunkten kaum erwarten.

Gemeindekarneval Affentheater St. Johannes 2023 Gemeindekarneval Affentheater St. Johannes 2023 Große Prunksitzung mit den Tanzmädels, Theaterszenen mit den No Names sowie einem ausgelassenen Publikum, der St. Johannes Gemeinde. Foto: Heinrich Jung

Sie fängt an mit einem großen Knall: der Weiberfastnacht am Donnerstag (16. Februar). Dann haben Närrinnen das Sagen und nehmen das Zepter in die Hand, wenn sie das Alte Rathaus stürmen. Tine I. trifft sich samt Entourage um 10 Uhr am Oberhof. Soviel ist schon ‘mal sonnenklar. Auch, dass zur karnevalistischen Uhrzeit 11.11 Uhr zum Sturm geblasen wird. Wie es allerdings gelingen soll, Bürgermeisterin Bettina Weist den Rathausschlüssel abzuluchsen, da stehen stehen drei Fragezeichen – ein großes Geheimnis!

Für die Gala-Sitzung der Wittringer Ritter sind noch Karten erhältlich

Doch ist der Verwaltungssitz erst einmal eingenommen, steht der fröhlichen Feier bei Freigetränken nichts mehr im Wege. Der Spaß ist für das Narrenvolk kostenlos.

Der nächste Knaller lässt nicht lange auf sich warten. Das karnevalistische Geschehen verlagert sich vom Rathaus in die Stadthalle. Die Wittringer Ritter präsentieren am Samstag, 18. Februar, ihre Gala-Veranstaltung. Die Sitzung beginnt um 19.11 Uhr, ab 18 Uhr können sich die Gäste schon einmal einschunkeln und warmsingen, bevor die Bühne Tanzgarden und launigen Stimmungsmachern gehört. Durch den Abend mit jecken Majestäten führt Toni Blümer, Ehrenvorsitzender der Karnevalsgesellschaft. Und er hat einiges anzukündigen.

Cowboy und Indianer in karnevalistischer Eintracht gehören ebenso zum Umzug der Schubkarren KG auf dem Rosenhügel wie allerlei Getier und Phantasiegestalten. Zuletzt setzte sich die kunterbunte Parade im Jahr 2019 in Bewegung. Doch diesmal will sich das Narrenvolk in Gladbeck nicht bremsen lassen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Aus Krefeld reist Alleinunterhalter Volker Diefes nach Gladbeck. In die Bütt steigen Woosch un Wööschje, alias Marco Ages und Daniel Thelen, aus Köln. Die großen Tanzgarden der Vegder Diddeldöppcher und der Karnevalsgesellschaft Greesberger legen mitreißende Darbietungen aufs Parkett. Die Band „Kölsch Raum“ und die fünf Männer der „Jeck United GbR“ sind für den flotten Ton verantwortlich.

Karten für die Gala-Sitzung Gladbeck. Wenn die Wittringer Ritter ihre Gala-Sitzung auf die Bühnenbretter bringen, schalten jecke Gemüter in Nullkommanichts um auf den Karnevalsmodus. Pro Pappnase kostet das Vergnügen 17,50 Euro. Karten können unter 0 20 43/6 11 07 bei Christa und Toni gekauft werden. Exakt 426 Plätze stehen für die Sitzung in der Mathias-Jakobs-Stadthalle, Friedrichstraße 53, zur Verfügung. Christa Blümer sagt: „Ein Großteil der Karten ist schon verkauft, aber es gibt auch Restkarten an der Abendkasse.“

Wer durch und durch der Fünften Jahreszeit verfallen ist, weiß: Ausruhen gilt nicht! Denn schon einen Tag nach der großen Gala-Sitzung, am Sonntag (19. Februar), geht’s weiter – und zwar auf Rosenhügeler Straßen. Der Countdown für den – mittlerweile 33. – Schubkarrenumzug läuft.

Organisator Michael Koloßa berichtet: „22 Gruppen mit ungefähr 380 Teilnehmern haben sich angemeldet.“ Das toppe zwar nicht die Rekord-Beteiligung im Jahr 2019 mit 27 Gruppen und 577 mitlaufenden Menschen, sei aber ganz ordentlich. Der 53-Jährige denkt zurück und sagt: „Wir starten jetzt wieder nach drei Jahren Pause. Der Umzug 2020 wurde wegen Sturms abgesagt.“ In den beiden Folgejahren stoppte die Corona-Pandemie die Parade.

„Wir freuen uns riesig, dass es nun endlich wieder einen Umzug der Schubkarren KG durch Rosenhügel gibt“, so Michael Koloßa, „die Wetteraussichten sehen aktuell zwar nicht so gut aus, wir lassen uns den Spaß am Umzug aber nach drei Jahren Verzicht nicht nehmen.“

Das hören Superhelden und Schornsteinfeger, Pinguine und Piraten, Meerjungfrauen und und und nur allzu gerne. Mit geschmückten Schubkarren, Bollerwagen und ähnlichen unmotorisierten Gefährten – kamellebeladen, versteht sich! – wollen sie gute Laune unter den schier unzähligen Zaungästen entlang der Strecke versprühen.

Die Gruppen, die mit von der Partie sind, treffen sich am Sonntag um 12.30 Uhr an der Südparkschule, Münsterländer Straße in Brauck. Start: 13.30 Uhr. Gegen 16 Uhr endet der kunterbunte Schubkarrenumzug am Schulzentrum Brauck (Kortenkamp 19). Dort steigt die After-Run-Party mit der Band „Duo Musikfieber“. Jedoch nur für diejenigen, denen es gelungen ist, eine Eintrittskarte zu ergattern.

Karten für die After-Run-Party gibt es schon längst keine mehr. Michael Koloßa meldet: „Wir sind bereits ausverkauft“. Der Laufplan für den Schubkarrenumzug ist auf der Homepage www.schubkarrenkg.de zu finden.

