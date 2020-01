Ranzenmesse in der Nachbarstadt

Ranzenmesse in der Nachbarstadt

Wer die Schulranzen-Messe in Gladbeck verpasst hat, muss nicht auf große Auswahl und Beratung beim Tornisterkauf verzichten. Die Fachleute stehen nicht nur in ihrem Geschäft auf der Hochstraße, sondern auch bei Messen in den Nachbarstädten beratend zur Seite.

Eine der nächsten Ranzen-Messen findet am 8. Februar in der Sparkasse Bottrop, Schützenstraße 13, statt. Die Verkehrswacht empfiehl, in der dunkleren Jahreszeit für einen sichereren Schulweg zu sorgen, indem die Kinder reflektierende Kleidung tragen.