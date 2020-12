Räuber entreißt Frau die Handtasche auf Ärztehaus-Parkplatz

Die Polizei sucht nach einem Räuber, der einer Frau in Gladbeck die Handtasche entrissen hat.

Gladbeck. Das Opfer ist offensichtlich zuvor beobachtet worden. Der Räuber hat die Situation in der Dunkelheit gezielt ausgenutzt.

Ein Räuber hat offensichtlich die Dunkelheit ausgenutzt, um einer Frau auf dem Parkplatz des Hausarztzentrums Butendorf die Handtasche zu entreißen.

Die Tat ereignete sich am Dienstagabend. Gegen 19 Uhr wollte eine 57-jährige Gladbeckerin zu ihrem auf dem Parkplatz des Hausarztzentrums an der Horster Straße abgestellten Auto gehen. Dabei wurde sie plötzlich überfallen und ein unbekannter Mann entriss ihr die Handtasche. Anschließend flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung.

Laut Polizei blieb die Frau unverletzt. Personenbeschreibung des Täters: männlich, 20-25 Jahre alt, schlanke Statur, ca. 1,80 Meter groß, kurze blonde Haare, dunkler Kapuzenpullover.

Hinweise zur Tat und zum Täter nimmt die Polizei unter Tel. 0800 2361 111 entgegen.