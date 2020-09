Radler ausgebremst: Polizei sucht flüchtigen Taxifahrer

Gladbeck. Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Gladbeck schwer verletzt worden. Ein Taxi hat den Radler ausgebremst - und fuhr dann einfach weiter.

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Unfallflucht: Am Dienstag sind um kurz nach 8 Uhr an der Wilhelmstraße ein Radfahrer und ein Taxifahrer aneinander geraten.

Zunächst soll der Taxifahrer den 58-jährigen Radfahrer angehupt haben. Der Radler fuhr auf der Straße. Der Taxifahrer soll den Mann auf dem Fahrrad überholt und dann knapp vor diesem wieder eingeschert sein. Das zwang den 58-Jährigen zum Bremsen. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das Taxi fuhr einfach weiter.

Der Taxifahrer soll etwa 55 bis 60 Jahre alt sein

Der Taxifahrer soll etwa 55 bis 60 Jahre alt sein. Er hat schwarze kurze Haare, einen Bart und ein rundliches Gesicht. Im Taxi soll ein weiterer Mann als Beifahrer gesessen haben. Er soll etwas jünger als der Fahrer sein und ebenfalls kurze schwarze Haare haben.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat, 0800 2361 111, in Verbindung zu setzen.

