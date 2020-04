Radfahrerin weicht geöffneter Autotür aus und stürzt

Gladbeck. Eine Radfahrerin ist in Gladbeck einer geöffneten Autotür ausgewichen. Die 22-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer.

Eine Radfahrerin ist Montagabend über die geöffnete Tür eines Autos gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die 22-Jährige war gegen 19.30 Uhr auf der Brauckstraße unterwegs, als eine Autofahrerin (42) aus Gladbeck ihren Wagen am Fahrbahnrand der Brauckstraße parkte und anschließend die Fahrzeugtür öffnete, so die Polizei. Bei dem Versuch, der Tür auszuweichen, stürzte die 22-jährige Gladbeckerin und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand 800 Euro Sachschaden.