Der Mann aus Oberhausen wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrsunfall Radfahrer aus Oberhausen bei Unfall in Gladbeck verletzt

Gladbeck. Unfall beim Wenden: Ein Radler ist in Gladbeck mit einem rückwärts fahrenden Paketwagen kollidiert. Der 60-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus.

Ein 60-jähriger Mann aus Oberhausen ist bei einem Verkehrsunfall in Gladbeck schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am Dienstag gegen 15.55 Uhr auf der Bohmertstraße in Wittringen. Der 60-Jährige war mit seinem Fahrrad unterwegs.

Ein Rettungswagen brachte den Oberhausener in Krankenhaus

Nach bisherigen Erkenntnissen setzte ein 25-jähriger Paketlieferant seinen Wagen rückwärts um zu wenden. Dabei kollidierte er mit dem Radfahrer hinter ihm. Der 60-Jährige stürzte und verletzte sich. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei entstand bei dem Unfall lediglich geringer Sachschaden.

