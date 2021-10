Prügelei im Skaterpark: Verdächtiger stellt sich der Polizei

Gladbeck. Fahndungserfolg: Ein Unbekannter hat im Mai im Skaterpark in Gladbeck einen 16-Jährigen schwer verletzt. Jetzt stellte sich der Mann der Polizei.

Die Polizei in Gladbeck hat mit einem Fahndungsbild nach einem jungen Mann gesucht, der im Mai im Skaterpark Gladbeck-Butendorf einen 16-jährigen Gladbecker zusammengeschlagen und schwer verletzt haben soll. Nur wenige Stunden nach Veröffentlichung des Bildes auch auf der Internetseite der WAZ Gladbeck hat sich der Tatverdächtige der Polizei gestellt.

Die Ermittlungen dauern noch an. Der Täter soll am 15. Mai diesen Jahres im Skaterpark in Gladbeck-Butendorf einen 16-jährigen Gladbecker brutal geschlagen und getreten haben. An der Tat waren laut Polizei noch weitere Jugendliche oder junge Erwachsene beteiligt. Der Tatverdächtige soll dem 16-Jährigen zusammen mit weiteren Tätern mehrfach ins Gesicht geschlagen und ihn getreten haben. Auch als der 16-Jährige zu Boden ging, hörten die Schläge nicht auf. Der junge Gladbecker erlitt bei der Tat im Skaterpark erhebliche Verletzungen, so die Kripo.

Mehr Nachrichten, Bilder und Videos aus Gladbeck finden Sie hier

Und folgen Sie der WAZ auch auf Facebook!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck