Am Sonntagnachmittag sind die Pfarrer auf den Friedhöfen Brauck, Mitte und Rentfort ansprechbar.

Protestanten gedenken am „Ewigkeitssonntag“ der Toten

Gladbeck. Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Gladbeck lädt am Sonntag zu besonderen Gottesdiensten ein. Eine Anmeldung ist nötig.

Zu besonderen Gottesdiensten lädt die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Gladbeck am Sonntag, 22. November, ein. Am „Ewigkeitssonntag“ wird der Verstorbenen dieses Kirchenjahres gedacht . Da in den Kirchen die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln gelten und deshalb nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung steht, ist eine Anmeldung erforderlich.

Folgende Gottesdienste finden statt: in der St. Johanneskirche (Bülser Straße 4) um 9 Uhr und 11 Uhr, Anmeldung bei Pfarrerin Stefanie Erling ( 987 26 10 , Mail: stefanie.erling@ekvw.de ); in der Petruskirche (Vehrenbergstraße 84) um 10 Uhr, Anmeldung bei Pfarrer Martin Schäfer ( 0170 - 280 54 68 , Mail: martin.schaefer@ekvw.de ); in der St. Stephani-Kirche (Söllerstraße 8) um 9.30 Uhr und 11 Uhr, Anmeldung bei Pfarrer Sebastian Amend ( 59 92 60 2 , Mail: sebastian.amend@ekvw.de ).

Am Nachmittag sind die Pfarrerinnen und Pfarrer von 14 bis 16 Uhr auf den Friedhöfen in Mitte, Brauck und Rentfort ansprechbar. Aufgrund der Coronasituation wird auf den Friedhöfen keine Andacht stattfinden. Stattdessen besteht an den Trauerhallen die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Auch der gemeinsame Gang zum Grab, ein Gebet und das Mitnehmen von Kerzen für die Gräber sind möglich.